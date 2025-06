Slovenské národné múzeum otvára nový ročník kurzu múzejná pedagogika

Bratislava 20. júna (TASR) - Slovenské národné múzeum (SNM) otvára v septembri nový ročník kurzu múzejná pedagogika, určený zamestnancom múzeí a kultúrnych inštitúcií, pôsobiacich v oblasti neformálneho vzdelávania a výchovy. Prihlášku do kurzu je potrebné zaslať do 18. júla. TASR o tom informovala Zuzana Vášáryová, vedúca Centra múzejnej komunikácie SNM.



Cieľom vzdelávacieho programu je získanie odborných vedomostí a zručností zo sféry sprístupňovania expozícií a výstav rôznym skupinám múzejného publika. „Účastník si osvojí metódy sprevádzania návštevníkov, prácu s ľuďmi so špeciálnymi potrebami, organizačné zabezpečenie návštevníckej prevádzky, prípravu sprievodných podujatí, tvorbu múzejno-didaktických materiálov k expozíciám, výstavám a edukačným programom,“ dodáva SNM.



Do kurzu sa môžu prihlásiť zamestnanci s trvalým pracovným pomerom v múzeu alebo inej kultúrnej inštitúcii, prípadne osoby, ktoré majú v tejto oblasti minimálne polročnú prax. Štúdium (15 tém) je rozvrhnuté na 90 vyučovacích hodín po šiestich vyučovacích hodinách. Prednášky sa budú konať podľa stanoveného rozvrhu.



Prihlášku do kurzu je potrebné zaslať ako podpísaný scan v elektronickej podobe do 18. júla. „Maximálny počet účastníkov v jednom ročníku je 20. Pri prihlásení vyššieho počtu účastníkov o prijatí rozhoduje čas doručenia,“ poznamenáva SNM s tým, že na otvorenie kurzu je potrebných minimálne 15 osôb.