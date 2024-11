V Martine pripravili dva koncerty Hudba u Martina Benku

Martin 11. novembra (TASR) - Dvoma koncertmi Hudba u Martina Benku chce Slovenské národné múzeum (SNM) v Martine vzdať hold nielen maliarskemu umeniu jedného z najvýznamnejších slovenských umelcov, ale aj jeho láske k hudbe. Koncerty sa uskutočnia 13. a 29. novembra so začiatkom o 17.00 h v Múzeu Martina Benku. TASR o tom informovala kultúrno-propagačná manažérka SNM Milena Kiripolská.



SNM pripravilo dvojicu koncertov pri príležitosti menín Martina Benku a 85. výročia jeho príchodu do Martina. "Hoci je Martin Benka známy ako zakladateľ slovenskej výtvarnej moderny, o jeho hudobných aktivitách sa vie len veľmi málo. Benka bol výborným huslistom, keď sa na husle naučil hrať ako 13-ročný a dokonca komponoval vlastné hudobné diela," priblížila Kiripolská.



Benka podľa jej slov v ateliéroch v Prahe a Martine pravidelne organizoval súkromné koncerty a hrával so sláčikovými kvartetami pre svojich blízkych. V ateliéri svojej vily na Kuzmányho ulici v Martine nechal postaviť práve na túto príležitosť aj hudobné pódium.



Na koncertoch zaznie unikátne naštudovanie Benkovho hudobného diela v podaní sláčikového kvarteta pod vedením Mariána Kramára. "Návštevníci si budú môcť vypočuť nielen málo známu tvorbu samotného maliara, ale aj diela jeho obľúbených skladateľov - Wolfganga Amadea Mozarta, Ludwiga van Beethovena a slovenského skladateľa Eugena Suchoňa, s ktorým sa Benka osobne poznal," dodala Kiripolská.