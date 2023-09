Súčasťou Rožňavského jarmoku bude i viacero sprievodných podujatí

Rožňava 13. septembra (TASR) - Súčasťou tradičného Rožňavského jarmoku, ktorý sa uskutoční vo štvrtok a piatok (14. - 15. 9.) v meste Rožňava, bude i viacero sprievodných podujatí. Pre verejnosť sú okrem hudobného programu pripravené i dve výstavy či Deň baníkov v Baníckom múzeu.



Rožňavský jarmok otvorí vo štvrtok dopoludnia Mestský stredoškolský spevácky zbor P. J. Šafárika a vystúpenia žiakov základných škôl. Slávnostné otvorenie jarmoku sa uskutoční o 14.00 h. Nasledovať bude pestrý hudobný program na Námestí baníkov, ktorý potrvá až do piatkovej noci.



Súčasťou dvojdňového podujatia je i viacero sprievodných akcií. V priestoroch mestskej galérie v radnici sa uskutoční vernisáž kolektívnej výstavy Medzinárodného maliarskeho tábora MLYN, na ktorom tento rok v areáli rožňavských kúpeľov tvorilo 14 umelcov zo Slovenska, Maďarska i Poľska. V Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského zas otvoria výstavu posterov venovanú životu a tvorbe jazykovedca a vysokoškolského profesora Štefana Tóbika.



Banícke múzeum v Rožňave v súvislosti s konaním jarmoku pripravilo pre žiakov základných a stredných škôl Deň baníkov, celodenné podujatie sa uskutoční vo štvrtok v Zážitkovom centre Sentinel. Pre starších žiakov je pripravená prednáška o tabuľovej maľbe Rožňavskej Metercii, ktorá tento rok slávi 510. výročie svojho vyhotovenia a ktorej kópia je súčasťou expozície múzea.



"Mladší školáci budú mať možnosť zapojiť sa do besedy s bývalým baníkom, Ondrejom Juhászom, ktorý bude spomínať na svoje banské začiatky. Vo svojom rozprávaní určite objasní, čo zahŕňala banícka práca, aké mal povinnosti a ako to v bani naozaj fungovalo," priblížila pre TASR manažérka kultúry múzea Erika Hermélyi Gecelovská s tým, že súčasťou podujatia budú aj jazdy banským vláčikom či tematický workshop.