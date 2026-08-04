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Tatranská galéria vystavuje diela Ľ. Hajdučíka a J. Sedláka
Téma referuje tiež o kultúrnych stigmách a o intímnych hraniciach viery človeka vo svete rómskych obývačiek, kuchýň či spální.
Autor TASR
Poprad 4. augusta (TASR) - Tatranská galéria nedávno sprístupnila novú výstavu. Projekt pod názvom Farba viery prezentuje diela Ľubomíra Hajdučíka a Jozefa Sedláka. Ide o teologicko-antropologickú obrazovú sondu prežívania viery vo vybraných rómskych komunitách z osád Podhorany a Kolačkov. Z galérie informovali, že autorský dokumentárny prístup oboch autorov sa nevyhýba ani ťaživým vyobrazeniam.
„V daných reáliách odkrýva projekt historicky danú esenciálnu orientáciu a naviazanosť Rómov pri náboženských rituáloch na mágiu farieb, zaujatie farebným ornamentom a okázalosťou oblečenia. Kontextuálnym spôsobom zachytáva paradigmu špecifického vzťahu Rómov k slávnostnému vysluhovaniu liturgických obradov krstu, prvého svätého prijímania, pohrebov, svadieb či svätenia konkrétnych rodín, príbytkov i celých urbánnych priestorov osád,“ uviedla galéria.
Oba autorské názory pritom narúšajú stereotyp rezervovanosti rómskej komunity práve v spôsobe interpretácie vzťahu - pretrvávajúcej podmienenosti autority cirkvi - zastúpenej autoritou kňazov. „Obrazové posolstvo tak koreluje medzi predpokladom spúšťajúcim tvorivú diskusiu o prepájaní dejinných protikladov a binarity,“ dodáva galéria.
Téma referuje tiež o kultúrnych stigmách a o intímnych hraniciach viery človeka vo svete rómskych obývačiek, kuchýň či spální. Projekt kladie otázky, ako vizualizovať tento mnohovrstevný vzťah, ktorého prijateľným cieľom je v zaznamenávaní rozličných svetov plných paradoxov, aktivovať svet nový, skutočnejší.
Návštevníci galérie môžu výstavu vidieť do 27. septembra.
„V daných reáliách odkrýva projekt historicky danú esenciálnu orientáciu a naviazanosť Rómov pri náboženských rituáloch na mágiu farieb, zaujatie farebným ornamentom a okázalosťou oblečenia. Kontextuálnym spôsobom zachytáva paradigmu špecifického vzťahu Rómov k slávnostnému vysluhovaniu liturgických obradov krstu, prvého svätého prijímania, pohrebov, svadieb či svätenia konkrétnych rodín, príbytkov i celých urbánnych priestorov osád,“ uviedla galéria.
Oba autorské názory pritom narúšajú stereotyp rezervovanosti rómskej komunity práve v spôsobe interpretácie vzťahu - pretrvávajúcej podmienenosti autority cirkvi - zastúpenej autoritou kňazov. „Obrazové posolstvo tak koreluje medzi predpokladom spúšťajúcim tvorivú diskusiu o prepájaní dejinných protikladov a binarity,“ dodáva galéria.
Téma referuje tiež o kultúrnych stigmách a o intímnych hraniciach viery človeka vo svete rómskych obývačiek, kuchýň či spální. Projekt kladie otázky, ako vizualizovať tento mnohovrstevný vzťah, ktorého prijateľným cieľom je v zaznamenávaní rozličných svetov plných paradoxov, aktivovať svet nový, skutočnejší.
Návštevníci galérie môžu výstavu vidieť do 27. septembra.