Témou aktuálneho ročníka súťaže Szabóov grafický Lučenec je Les

Lučenec 3. februára (TASR) - Mesto Lučenec vyhlásilo v poradí 26. ročník celoslovenskej a 19. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže s názvom Szabóov grafický Lučenec. Témou aktuálneho ročníka je Les, do súťaže sa môžu zapojiť žiaci i dospelí. Samospráva o tom informovala na svojej oficiálnej webovej stránke.



"Poslaním súťaže je upriamiť pozornosť súťažiacich na grafickú tvorbu a osobnosť Júliusa Szabóa a podnietiť záujem o čierno-biely výtvarný prejav, ktorý je neprávom na pokraji záujmu organizátorov výtvarných súťaží," uviedla samospráva.



Do súťaže sa môžu prihlásiť jednotlivci i kolektívy, zapojiť sa môžu žiaci i dospelí. Prihlásiť je možné diela vytvorené všetkými grafickými technikami, ako napríklad linorez, linoryt, drevorez, drevoryt či práce vytvorené suchou ihlou.



Súťažné práce je možné zaslať do 23. mája na adresu Mestského úradu Lučenec. Hodnotiť ich bude odborná porota, ktorá bude v rôznych vekových kategóriách udeľovať prvé tri ceny i mimoriadne ocenenia. Súčasťou súťaže je tiež výstava prác, ktorá bude sprístupnená od 16. júna v priestoroch lučeneckej historickej radnice.