Témou Bábkarskej Bystrice bude sloboda, festival štartuje výstavou

Banská Bystrica 13. septembra (TASR) - Témou v poradí už 24. ročníka medzinárodného festivalu súčasného bábkového divadla pre deti a dospelých s názvom Bábkarská Bystrica bude Sloboda je umenie, umenie je sloboda. Prvou udalosťou v rámci sprievodných podujatí festivalu je outdoorová divadelno-výtvarná výstava, ktorej vernisáž sa v Banskej Bystrici uskutoční v piatok podvečer. TASR o tom informovala Dominika Macháčová z Bábkového divadla na Rázcestí (BDNR), ktoré festival organizuje.



Výstava na tému Človek, bábka a priestor je prvým signálom blížiaceho sa festivalu bábkového divadla v Banskej Bystrici. Outoorová divadelno-výtvarná inštalácia predstaví diela študentiek a pedagógov Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Inštaláciu dotvára performancia Viktora Fučeka s názvom EN TY TÁ v Záhrade Galérie Dominika Skuteckého.



"Návštevníci a návštevníčky si môžu prísť pozrieť výstavu od 13. septembra do 11. októbra. Performanciu v Záhrade Galérie Dominika Skuteckého budú mať možnosť vidieť počas trvania festivalu od 1. do 6. októbra v čase 10.00 do 17.00 h," priblížila Macháčová.



Mottom aktuálneho ročníka Bábkarskej Bystrice bude Sloboda je umenie. Dejiskom podujatia, ktoré sa uskutoční prvý októbrový týždeň, budú štyri divadelné a nedivadelné priestory v Banskej Bystrici. Na festivale sa predstavia zahraničné i slovenské bábkovo-divadelné súbory pre všetky vekové kategórie. "Naše pozvanie prijali renomované súbory z Dánska, Nemecka, Fínska, Ukrajiny, Česka a zo Slovenska. Divadelné skupiny z Dánska, Fínska, Nemecka a Izraela vystúpia po prvý raz na Slovensku," doplnila Macháčová.



Divadelný program festivalu bude vytvorený v dvoch líniách. Program pre deti tvorí 15 produkcií prezentujúcich rôzne formy a postupy súčasného bábkového divadla. Festivalový program pre mladých ľudí a dospelých tvorený deviatimi inscenáciami bude na jednej strane skúmať aktuálne spoločensko-historické témy, na strane druhej nazeranie optikou ženy. Súčasťou festivalu bude aj sprievodný program vo forme diskusie, koncertov, workshopov či tvorivého písania.



Festival Bábkarská Bystrica organizuje BDNR každé dva roky. Podujatie je realizované s finančnou podporou Fondu na podporu umenia a Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) pod záštitou predsedu BBSK Ondreja Luntera a Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.