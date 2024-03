Trnavské divadlo končí jubilejnú sezónu titulom Maryša

Trnava 22. marca (TASR) - Trnavské Divadlo Jána Palárika (DJP) uvádza v piatok v premiére divadelnú hru bratov Mrštíkovcov Maryša. Naštudovania poslednej inscenácie jubilejnej 50. sezóny divadla sa ujal režisér Matúš Bachynec, do hlavnej úlohy obsadil herečku Danu Droppovú. Informovala o tom Katarína Čučková z DJP.



"Inscenovať titul ako Maryša je vždy veľká výzva. V slovenských aj českých divadelných dejinách nachádzame mnoho kultových spracovaní, s ktorými sa musíme ako tvorcovia konfrontovať a snažiť sa do tejto inscenačnej tradície prispieť svojim originálnym vkladom, napríklad aj použitím živého streamovania," uviedla umelecká riaditeľka DJP Lucia Mihálová.



Trnavská interpretácia Maryše je podľa nej výnimočná formou aj témou. "Formálne príbeh rozprávame odzadu, teda tvoríme namiesto tradičnej tragédie skôr detektívku alebo psychologický triler, v ktorom sa postupne dostávame do hĺbky postáv a odkrývame ich motivácie a vnútorný svet. Tematicky sme inscenáciu zamerali na vzťahy rodičov a detí," doplnila. Kostýmy inšpirované folklórom navrhla kostýmová výtvarníčka Marija Havran, návrhy scény pripravila Barbora Šajgalíková. Poetickú hudbu zložila Andrea Bučko.



V inscenácii účinkujú Martin Hronský, Silvia Soldanová, Martin Kochan, Matúš Beniak, Miroslav Beňuš a Lukáš Herc. V postave Vávru sa predstaví hosťujúci herec Branislav Matuščin po boku dvoch hosťujúcich herečiek Vladeny Škorvagovej a Ľuby Dušaničovej. Detské postavy stvárňujú členovia Detskej divadelnej akadémie DJP. Po premiérovom uvedení si bude inscenáciu možné pozrieť ešte v sobotu 23. marca a potom 3., 4. a 27. apríla.



Maryšu prvýkrát uviedli pred 130 rokmi, týmto titulom pred vyše 100 rokmi otvárali činohru Slovenského národného divadla.