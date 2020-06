VIDEO: Trojanovci predstavili v Bratislave novú českú komédiu Bourák

Bratislava 23. júna (TASR) - Bourák je nová česká komédia, ktorú natočil režisér a producent Ondřej Trojan. Pod scenár novinky s hudbou Romana Holého, ktorú v utorok v Bratislave predstavili tvorcovia a herci, sa podpísal Petr Jarchovský. Divákov v kinách od 2. júla zabavia v "komédii zo súčasnosti - trochu čiernej a trochu gangsterky" Ivan Trojan, Veronika Marková, Kristýna Boková, Jiří Macháček, Petra Nesvačilová, Alena Pajtinková, Kateřina Winterová, Ady Hajdu, Jaromír Dulava, Kryštof Hádek, Petra Polnišová i Milan Ondrík.So scenárom prišiel Jarchovský za Trojanom v dobe, keď ešte nezačal nakrúcať ani oceňovaný film Toman. "," uviedol Trojan na tlačovej konferencii. Scenár "českého rebela bez príčiny" sa mu pozdával, vrátil sa k nemu po nakrútení Tomana, a do čiernej komédie s prvkami gangsterky obsadil svojho brata Ivana Trojan. Predstaví sa ako Bourák, ktorému "tečie do baráku aj do topánok, a občas je na zabitie" dodal. "," prezradil Ondřej Trojan, ktorý sa s bratom Ivanom stretol už pri natáčaní filmu Želary: "."Dej filmu sa točí okolo 18-ročnej Kamily, ktorá je úplne zúfalá. Žije v meste, kde "zdochol pes", práve prišla o prácu a má plné zuby svojich nedospelých rodičov. Jej otec, večný puberťák, kšeftuje s vrakmi áut a chodí "trsať rokenrol" s babenkou, čo vyzerá ako zo starého amerického katalógu na podprsenky. Rezignovanú matku balí lokálny gangster, ktorému padol biznis, pretože mesto zakázalo hracie automaty. Kamila sa však nevzdáva a rozhodne sa o svoju rodinu a šťastie zabojovať.," priblížil Ivan Trojan, ktorý sa pre "rekvizitnú úlohu" musel polroka učiť aj tancovať. "," dodal.Režisér do Bouráka obsadil aj začínajúcu herečku Veroniku Markovú, pre ktorú to bolo prvé pôsobenie pred filmovými kamerami. "," prezradil Trojan, ktorý sa spoľahol aj na svojich obľúbených hercov Jiřího Macháčka a Adyho Hajdu: "."