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ÚĽUV otvára výstavu keramickej tvorby Štefana Mlícha
Štefan Mlích sa na rozdiel od väčšiny slovenských keramikárov a ľudovoumeleckých výrobcov svojej generácie keramike nevyučil.
Autor TASR
Bratislava 6. augusta (TASR) - Profilovú výstavu keramickej tvorby Štefana Mlícha „Univerzálny jazyk ornamentu“ otvorí vo štvrtok v Bratislave Ústredie ľudovej umeleckej výroby (ÚĽUV) vo svojom Dizajn štúdiu na Dobrovičovej 13.
„Láska k umeleckému remeslu sprevádza autora od detstva. Krásu materiálu a jeho výtvarnú hodnotu začal vnímať cez zberateľstvo, čo ho priviedlo až k štúdiu odboru reštaurátorstva na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave,“ predstavuje ÚĽUV umelca, ktorý keramiku spoznal vďaka svojej manželke, absolventke strednej umeleckopriemyselnej školy.
Štefan Mlích sa na rozdiel od väčšiny slovenských keramikárov a ľudovoumeleckých výrobcov svojej generácie keramike nevyučil. Objavil ju popri práci reštaurátora a postupne sa stala jeho celoživotnou vášňou i dominantným médiom umeleckého vyjadrenia. V začiatkoch reštauroval poškodené keramické predmety a vyrábal technologické kópie, najprv habánskej majoliky a protomajoliky.
Dnes tvorí gro práce Štefana Mlícha belujská keramika. „V samotnej kompozícii používa prvky, ktoré sa v belujskej hrnčine vyskytovali bežne, no obmieňa ich a rozvíja spôsobom bližším dnešku. Základné motívy obohacuje o originálne geometrické členenie a dotváranie plôch. Pridáva figurálne a zvieracie motívy, drobné prvky či recesijné detaily z historických umeleckých slohov, z iných druhov tradičnej keramiky, ale aj súčasnosti,“ dodáva ÚĽUV.
Výstava predstavuje prierez autorovou tvorbou s dôrazom na belujskú hrnčinu. „Svojím vkladom ju zachoval pre súčasné generácie ako živé dedičstvo,“ uvádza organizátor výstavy, ktorá tiež otvára otázky, aké miesto má práca s tradičným ornamentom a starými technologickými postupmi v dnešnom svete.
Najzachovalejšiu časť belujskej keramiky v zbierkach slovenských múzeí podľa ÚLUV-u tvoria krčahy a džbánky s charakteristickým plieckom určeným na príležitostné nápisy. Hoci sa tomuto tradičnému sortimentu venuje aj Mlích, jeho tvorivému naturelu najviac konvenujú misy a taniere „Ich široké dná a rozľahlé steny mu poskytujú priestor na rozvíjanie ornamentálnych kompozícií a osobitého výtvarného výrazu. Žiaden motív či príbeh, ktorý kreslí na keramiku, nie je náhodný a pohľad na výsledné dielo musí vyvolávať v ňom i v ľuďoch príjemný pocit,“ poznamenáva ÚĽUV.
Vernisáž sa začne o 17.00 h. Výstava potrvá do 25. septembra.
„Láska k umeleckému remeslu sprevádza autora od detstva. Krásu materiálu a jeho výtvarnú hodnotu začal vnímať cez zberateľstvo, čo ho priviedlo až k štúdiu odboru reštaurátorstva na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave,“ predstavuje ÚĽUV umelca, ktorý keramiku spoznal vďaka svojej manželke, absolventke strednej umeleckopriemyselnej školy.
Štefan Mlích sa na rozdiel od väčšiny slovenských keramikárov a ľudovoumeleckých výrobcov svojej generácie keramike nevyučil. Objavil ju popri práci reštaurátora a postupne sa stala jeho celoživotnou vášňou i dominantným médiom umeleckého vyjadrenia. V začiatkoch reštauroval poškodené keramické predmety a vyrábal technologické kópie, najprv habánskej majoliky a protomajoliky.
Dnes tvorí gro práce Štefana Mlícha belujská keramika. „V samotnej kompozícii používa prvky, ktoré sa v belujskej hrnčine vyskytovali bežne, no obmieňa ich a rozvíja spôsobom bližším dnešku. Základné motívy obohacuje o originálne geometrické členenie a dotváranie plôch. Pridáva figurálne a zvieracie motívy, drobné prvky či recesijné detaily z historických umeleckých slohov, z iných druhov tradičnej keramiky, ale aj súčasnosti,“ dodáva ÚĽUV.
Výstava predstavuje prierez autorovou tvorbou s dôrazom na belujskú hrnčinu. „Svojím vkladom ju zachoval pre súčasné generácie ako živé dedičstvo,“ uvádza organizátor výstavy, ktorá tiež otvára otázky, aké miesto má práca s tradičným ornamentom a starými technologickými postupmi v dnešnom svete.
Najzachovalejšiu časť belujskej keramiky v zbierkach slovenských múzeí podľa ÚLUV-u tvoria krčahy a džbánky s charakteristickým plieckom určeným na príležitostné nápisy. Hoci sa tomuto tradičnému sortimentu venuje aj Mlích, jeho tvorivému naturelu najviac konvenujú misy a taniere „Ich široké dná a rozľahlé steny mu poskytujú priestor na rozvíjanie ornamentálnych kompozícií a osobitého výtvarného výrazu. Žiaden motív či príbeh, ktorý kreslí na keramiku, nie je náhodný a pohľad na výsledné dielo musí vyvolávať v ňom i v ľuďoch príjemný pocit,“ poznamenáva ÚĽUV.
Vernisáž sa začne o 17.00 h. Výstava potrvá do 25. septembra.