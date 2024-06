Uvítací program slávností v Detve bude patriť domácim súborom i hosťom

Detva 12. júna (TASR) - Tematický uvítací program letných Folklórnych slávností pod Poľanou (FSP) v Detve bude okrem folklórnych súborov z Podpoľania patriť aj hosťom z iných regiónov. TASR to povedal predseda Programovej rady FSP Roman Malatinec.



Dodal, že ho uvedú počas druhého júlového piatka (12. 7.) na hlavnej scéne s názvom Už mašinka pískala. Autori počas neho predstavia divákom časy z minulosti a zároveň to bude aj pohľad na tradície a folklór. Dej bude na železničnej stanici v Kriváni, ktorá bola od roku 1871 súčasťou novovybudovanej železničnej trate a zároveň dôležitou dopravnou tepnou regiónu. "Na stanici bol vždy život, ľudia prichádzali a odchádzali, autori tak chcú ukázať, čo všetko to prinášalo," objasnil.



Spomenul, že privítanie býva tradične detvianske, v programe tak vystúpia viaceré podpolianske súbory. Námet a téma si však podľa neho vyžadovali pozvať do uvítacieho programu aj účinkujúcich z iných regiónov kraja. "Je to tematické spracovanie železnice a vlaku. Reflektovali sme tak na to, kto sa touto témou zaoberal, pretože sa dá spracovať choreograficky," podotkol.



Od 21.30 h bude nasledovať program s názvom Valaštička moja, hlavným cieľom je spracovanie témy zbojníctva na Podpoľaní. "V súboroch sa málo pracuje s témou odzemkov. S autormi programu sme tak hovorili o tom, že pripomenieme pastierstvo i zbojnícke osobnosti," zdôraznil Malatinec. Cieľom je poukázať na prepojenie valaského stavu, zbojníčenia a na pozadie života zbojníkov.



Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve budú tento rok počas druhého júlového víkendu v areáli prírodného amfiteátra. Aj tento ročník bude trvať štyri dni, prvýkrát boli od štvrtka vlani.