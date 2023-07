V Bibiane budú ilustrátori s deťmi vyfarbovať leto

Bratislava 25. júla (TASR) - Vyfarbi si leto je názov projektu, ktorým Bibiana, medzinárodný dom umenia pre deti prezentuje malým výtvarníkom slovenských ilustrátorov, ich tvorbu, jej proces a techniku. Prvá séria stretnutí výtvarníkov s deťmi na spoločných workshopoch, ktoré sú sprievodným programom k Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) 2023, sa začína v utorok a potrvá do 30. júla. Druhá séria workshopov slovenských ilustrátorov nominovaných na BIB 2023, ktorí ukážu deťom rôzne techniky ilustrovania, sa uskutoční od 8. do 13. augusta. TASR o tom informovala PR manažérka Natália Cehláriková.



Spresnila, že na projekte sa zúčastní osem ilustrátorov - Marta Matus, Hedviga Gutierrez, Matúš Maťátko, Dávid Soboň, Michal Souček, Gabriela Naňová, Nikola Aronová, Juraj Martiška. Slovenských ilustrátorov nominovaných na BIB 2023 Bibiana postupne predstaví aj vo vlastných medailónoch na svojich sociálnych sieťach.



Medzinárodná súťažná výstava originálov ilustrácií kníh pre deti Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) sa tento rok uskutoční od 4. októbra do 3. decembra. Po 29. raz ponúkne prehliadku toho najlepšieho, čo za posledné dva roky v detskej ilustrácii vo svete vzniklo.



Podujatiu tradične predchádza Nominačná výstava BIB, ktorá prezentuje diela všetkých slovenských ilustrátorov uchádzajúcich sa o nomináciu na BIB. V roku 2023 sa o nomináciu uchádzalo 43 slovenských ilustrátorov, medzi nimi nechýbali významné ilustrátorské osobnosti ako Dušan Kállay, Martin Kellenberger, ale aj súčasní mladí ilustrátori. Odborná porota z nich vybrala desiatich, ktorí budú Slovensko reprezentovať na BIB 2023.