V Bratislave a Južnej Kórei uvedie filharmónia rovnaký program

Bratislava 20. novembra (TASR) - Slovenská filharmónia (SF) sa predstaví v bratislavskej Redute pod taktovkou šéfdirigenta Daniela Raiskina vo štvrtok a piatok 23. a 24. novembra. Filharmonici odohrajú program, s ktorým sa predstavia na tohtoročnom turné v Južnej Kórei (26. 11. - 4. 12.). TASR o tom informovala tlačová tajomníčka SF Martina Tolstova.



Dodáva, že pred piatkovým koncertom sa návštevníci a abonenti môžu stretnúť s Raiskinom. Stretnutie s šéfdirigentom sa uskutoční vo foyeri SF o 18.15 h.



Na úvod večerov zaznie v jeho naštudovaní Koncertná predohra Es dur Jána Levoslava Bellu z roku 1876, predstaviteľa slovenskej národnej hudby 19. storočia. "Jej vznik a konkrétne prvé uvedenia nie sú v dostupných prameňoch celkom presné. V Koncertnej sieni SF bude uvedená autentická verzia predohry z edície kompletne vydaného Bellovho diela Hudobným centrom," poznamenáva filharmónia k predohre, ktorá je súčasťou pripravovaného propagačného CD SF mapujúceho Bellovu symfonickú tvorbu. Jej zaradením si SF zároveň pripomenie 180. výročie narodenia skladateľa.



V programe figuruje aj Travel Notebook pre klavír a orchester ukrajinského skladateľa Alexeya Shora. "V sedemčasťovej suite pre klavír, hudobnom 'denníku cestovateľa' nás prevedie mestami s dlhou históriou, Bercelonou, Rímom, Benátkami, Ravennou, Parížom i anglickým Ascotom," približuje Tolstova dielo, ktoré zaznie v interpretácii juhokórejského klaviristu Yekwona Sunwooa, laureáta viacerých medzinárodných klavírnych súťaží. V SF debutoval v roku 2017 po boku Juhokórejského KBS Symphony Orchestra.



V interpretácii Sunwooa zaznie aj Rapsódia na Paganiniho tému pre klavír a orchester, op. 43 Sergeja Rachmaninova - 24 variácií vychádzajúcich z Paganiniho populárneho husľového Capriccia a mol.



Koncert uzavrie symfonická fantázia, op. 32 Francesca da Rimini Piotra Iľjiča Čajkovského, dielo inšpirované Danteho Božskou komédiou.



Koncerty sa začnú o 19.00. "Piatkový večer bude Koncertom priateľstva medzi Kórejskou republikou a Slovenskou republikou, dodáva SF.



V nedeľu (26. 11.) odcestujú filharmonici so šéfdirigentom a klavírnym virtuózom Yekwonom Sunwoom na štvrté koncertné turné do Južnej Kórei, kde uvedú s týmto programom šesť koncertov. V pondelok 4. decembra pricestujú do Bratislavy, kde počas decembra odohrajú sériu sviatočných koncertov. Vyvrcholia na Silvestra a Nový rok.