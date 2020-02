V Bratislave otvorili výstavu Volebné metabillboardy a portréty 2020

Bratislava 3. februára (TASR) - Výstavu fotografií s názvom Volebné metabillboardy a portréty 2020 otvoril v pondelok v Bratislave nezávislý zahraničnopolitický analytik, autor a fotograf Pavol Demeš. Miestom výstavy, ktorú organizuje spolu s autorom občianska iniciatíva Voľby2020, je Galéria Umelka.







Volebná výstava má podľa slov autora priviesť ľudí k zamysleniu sa nad voľbami, ktoré sú výdobytkom Novembra '89. Skladá sa z dvoch častí. Prvú predstavujú volebné metabilbordy, ktoré ponúkajú netradičný fotografický pohľad na politickú komunikáciu. Demeš ich fotografuje dve desaťročia. "Počas outdoorových predvolebných kampaní sa občas vyskytnú neočakávané spojenia bilbordov, ktoré posúvajú politickú komunikáciu do humorných polôh až dadaizmu. Tieto zriedkavé skladačky som nazval metabilbordmi," komentoval autor fotografie, ktoré nie sú vystavené v bratislavskej Umelke náhodne. "Tu sme sa zišli 18. novembra 1989, tu vznikla Verejnosť proti násiliu," vysvetlil autor "skladačiek" posúvajúcich politiku do humornej roviny. "V dnešnej dobe, keď ľudia veľakrát prepadajú dezilúziám z politického života, je dobré, že sa pozrú na politiku iným, úsmevným spôsobom," doplnil.



Druhú časť výstavy tvoria portréty s logom. Ide o logo voľby2020, ktoré vytvoril dizajnér a typograf Karol Rosmány, autor známeho loga Verejnosti proti násiliu spred 30 rokov. "Za dva mesiace som odfotil vyše 200 ľudí s týmto logom, známych i neznámych, počas najrôznejších stretnutí, na ulici, na podujatiach," priblížil Demeš pre TASR genézu predvolebného projektu, v rámci ktorého zachytil aj čerstvého osemdesiatnika, "barda inteligentného humoru" Milana Lasicu. Ten síce na vernisáži chýbal, zastúpila ho manželka Magda Vášáryová, ale hlas oslávenca zaznel aspoň z nahrávky hudobnej klasiky Ja som optimista.



Ako ďalej potvrdil Demeš, predvolebný projekt je stále živý. Pribúdajú doň aj fotografie, ktoré zhotovujú iní ľudia. "Zbierka, ktorú chcem do volieb rozšíriť a bude prístupná elektronicky, bude obsahovať aj portréty Slovákov a Sloveniek z rôznych kútov sveta, ktorí tým naznačujú, že sa o voľby - výdobytok Novembra '89, zaujímajú a že im na Slovensku a jeho budúcnosti záleží," uzavrel bývalý minister medzinárodných vzťahov SR a poradca prezidenta SR.



Výstava potrvá do nedele 9. februára. Vstup je voľný.