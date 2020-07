V Bratislave otvorili výstavu Ján Pavol II. a Slovensko

Bratislava 9. júla (TASR) - Nádvorie sv. Jána Primaciálneho paláca v Bratislave je od štvrtka miestom výstavy Ján Pavol II. a Slovensko. Podujatie, ktoré pripravilo veľvyslanectvo Poľskej republiky v SR, sa koná pri príležitosti storočnice narodenia pápeža Jána Pavla II. V hlavnom meste potrvá do 31. júla.



Bohato ilustrovaná výstava prináša doteraz neznáme fotografie a dokumenty. Ako priblížila jej autorka, slovenská historička Emília Hrabovec, predstavuje osobitný pápežov vzťah k Slovensku a Slovákom, ako aj pápežovo úsilie pomôcť Slovensku v rokoch komunizmu.



Návštevníci výstavy môžu prostredníctvom vystavených dokumentov a záberov spoznať spoluprácu Jána Pavla II. so slovenským exilom, úctu k cyrilo-metodskému dedičstvu, morálnu podporu, ktorú poskytol Slovensku v rokoch budovania vlastnej štátnosti. Pripomenú si aj tri pastoračné cesty na Slovensko a pamiatky, ktoré dnes na Slovensku zhmotňujú úctu k Jánovi Pavlovi II.



Dozvedia sa, že Jánovi Pavlovi II. boli blízke postoje a duchovnosť slovenského katolíckeho exilu, ktorému rozličným spôsobom prejavoval svoju podporu. "Aj takto chcel pomôcť prenasledovanej katolíckej cirkvi na Slovensku a vyjadriť solidaritu so slovenským národom, ktorý sa nachádzal v ťažšom postavení než väčšina iných národov za železnou oponou. Na tejto pozícii pápež zotrval napriek obrovskému tlaku československého komunistického režimu, ktorý mal zo slovenského exilu obrovský strach a pápeža chcel prinútiť, aby proti nemu zakročil," uvádza sa na jednom z vystavených panelov.



V časti, ktorá predstavuje spoluprácu Jána Pavla II. so slovenským exilom, je aj fotografia, na ktorej autor zvečnil biskupskú vysviacku Jozefa Tomku v Sixtínskej kaplnke vo Vatikáne 15. septembra 1979. "Arcibiskupa Tomku osobne vysvätil pápež Ján Pavol II. Pri tejto príležitosti sa zišli Slováci z celého sveta, nie však zo Slovenska, odkiaľ okrem štyroch najbližších príbuzných nesmel prísť nikto," vysvetľuje profesorka Hrabovec. Jedna z fotografií dokumentuje aj slovenského operného speváka žijúceho v Ríme Ladislava Pudiša na súkromnej audiencii u pápeža Jána Pavla II: "Majster Pudiš popri opernom speve dlhé roky hudobne stvárňoval aj liturgické slávnosti a spolupracoval s Vatikánskym rozhlasom."



Medzi vystavenými fotografiami nechýba záber, ktorý zachytáva historický pápežov bozk slovenskej zeme po pristátí na vajnorskom letisku v Bratislave 22. apríla 1990. "Týmto gestom, vyhradeným suverénnym štátom, Ján Pavol II. vyjadril úctu k slovenskému národu a jeho právu na štátnu i duchovnú nezávislosť," podčiarkuje autorka výstavy.



Záštitu nad podujatím prevzali primátor hlavného mesta Bratislavy Matúš Vallo, bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský a krakovský arcibiskup metropolita Marek Jędraszewski.



Výstava, ktorú tvorí osemnásť panelov, si obyvatelia a návštevníci hlavného mesta môžu pozrieť do konca júla, následne bude putovať po Slovensku. Do konca roku má byť sprístupnená v Trnave, Nitre, Prešove a v Košiciach.