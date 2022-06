V Bratislave si pripomenú 100. výročie narodenia Kláry Jarunkovej

Bratislava 11. júna (TASR) - V rámci podujatia Písané ceruzkou si v sobotu popoludní na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave pripomenú 100. výročie narodenia slovenskej spisovateľky, prozaičky a autorky literatúry pre deti a mládež Kláry Jarunkovej. Literárno-hudobné open air podujatie pripravila Bibiana, medzinárodný dom umenia pre deti. TASR o tom informovala organizačná a mediálna manažérka Natália Cehláriková.



Vystúpiť by mali v sobotu od 14.00 do 17.00 h slovenskí spisovatelia, priatelia a spolupracovníci spisovateľky Kláry Jarunkovej. "Dcéra Daniela Zacharová, ktorá ilustrovala mnohé z jej kníh, nás v spomienkach pozve do rodiny, v ktorej s mamou spisovateľkou vyrastala," avizuje Bibiana. Prítomní by mali byť aj členovia Spolku pre obnovu dediny, ktorý na Horehroní dobrovoľnícky obnovuje rodný dom spisovateľky.



Spoločne s vydavateľstvom Trio Publishing uvedú do života nové vydanie knihy O psovi, ktorý mal chlapca. Odznejú tiež viaceré úryvky z Jarunkovej kníh. Hovoriť sa bude aj o príležitostnej známke, ktorú k 100. výročiu narodenia spisovateľky vydala Slovenská pošta. Vyhodnotia tiež víťaza detskej výtvarnej súťaže O poštovú známku storočnice. Podujatie hudobne vyplní Pressburger Klezmer Band.