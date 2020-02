V bratislavskej Redute sa predstaví kórejský klavirista Jinsang Lee

Bratislava 17. februára (TASR) - Slovenská filharmónia (SF) pozýva svojich priaznivcov na štvrtý koncert cyklu Klavír a klaviristi. V utorok (18. 2.) sa v Malej sále SF predstaví kórejský klavirista Jinsang Lee, ktorý v roku 2009 triumfoval na súťaži Concours Géza Anda v Zürichu. "Ako prvý účastník v histórii tejto súťaže získal všetky špeciálne ceny - cenu publika, cenu Mozart, cenu Schumann," TASR o tom informovala tlačová tajomníčka SF Martina Tolstova.



Mladý interpret zaradil do svojho programu v bratislavskej Redute diela Ravela, Mendelssohna Bartholdyho, Brahmsa a Schumanna.



Pri hľadaní dokonalého zvuku sa Jinsang Lee vydal neobvyklou cestou. "Pod vedením Stefana Knüpfera (majstra techniky klavíra a hlavného predstaviteľa dokumentu Pianomania) pokračoval vo vzdelávaní vo firme Steinway v Rakúsku, aby podrobne porozumel celému výrobnému procesu a technike klavíra. V továrni Steinway v Hamburgu sa sám učil remeslu výroby klavírov," poznamenala k umelcovi, ktorý s týmito znalosťami a zručnosťami pokračuje vo svojej kariére klaviristu, pričom sa s publikom delí o svoju cestu k dokonalému klavírnemu zvuku.



Jinsang Lee získaval hudobné vzdelanie najskôr v Kórei pod vedením Daejina Kima, v štúdiu pokračoval u Wolfganga Manza a Julie Goldsteinovej v Nemecku a absolvoval hudobné štúdium v triede Pavla Gililova v Rakúsku. Ako komorný hráč je členom súboru Beethoven Trio Bonn a spolu vystupujú na rôznych koncertoch komornej hudby. Do konca roku 2020 spolu dokončia kompletnú nahrávku klavírnych trií Ludwiga van Beethovena. V súčasnosti je členom fakulty Korea National University of Arts.