V centre Bratislavy odohrajú koncert za slobodné Bielorusko

Bratislava 2. septembra (TASR) – V centre Bratislavy podporia v stredu večer slovenskí hudobníci a osobnosti kultúrneho, spoločenského i politického života boj bieloruského národa za demokratizáciu spoločnosti. Koncert za slobodné Bielorusko zorganizovala o 19:00 na Hviezdoslavovom námestí neformálna občianska iniciatíva #FreeBelarus – protesty za Bielorusko. Podujatie sa koná pod záštitou starostky bratislavského Starého Mesta Zuzany Aufrichtovej. TASR o tom informoval hovorca staromestskej samosprávy Matej Števove.



Na koncerte vystúpia hudobníci ako Korben Dallas, Živé kvety, Para, Dorota Nvotová či O.B.D. Taktiež aj osobnosti ako František Mikloško, Richard Stanke či Bielorusky žijúce na Slovensku.



„Pokračujúce protesty v Bielorusku sú jasným signálom, že obyvatelia tejto krajiny chcú zmenu. Naším cieľom je ukázať im, že ich v boji za demokratizáciu spoločnosti podporuje aj Slovensko. Vždy je dobré vedieť, že nie ste v tom sami, že za vami niekto stojí," uviedol Števove, ktorý je jeden z členov iniciatívy.



Staré Mesto deklaruje, že na koncerte budú dodržané všetky protiepidemické opatrenia. „Počet návštevníkov bude monitorovaný, aby nepresiahol povolenú kvótu, vstup je možný iba v rúškach," deklarujú organizátori. Koncert bude vysielaný aj online.



Iniciatíva #FreeBelarus – protesty za Bielorusko pripravila viacero aktivít na podporu Bielorusov v ich boji za slobodu a demokraciu. V auguste zorganizovala v Bratislave 23 tichých protestov pred bieloruským veľvyslanectvom, jej členovia a sympatizanti tiež zaslali otvorený list ministrovi zahraničných vecí SR Ivanovi Korčokovi (nominant SaS) a v komunitnom centre Kalab zorganizovali niekoľko diskusií na tému demokratizácie Bieloruska.



Tisíce demonštrantov už niekoľko týždňov protestujú po celom Bielorusku proti výsledkom augustových prezidentských volieb, v ktorých s 80 percentami zvíťazil úradujúci prezident Alexandr Lukašenko. Kritici jeho vládu obviňujú zo zmanipulovania výsledkov, väznenia opozičných politikov a tvrdého potláčania protestov. Lukašenko, ktorý v bývalej sovietskej republike vládne od roku 1994, odmieta výzvy na odstúpenie i myšlienku nových volieb. Opozíciu obvinil, že chce krajinu „rozkúskovať", a skonštatoval, že ak by sa jeho kritici dostali k moci, bol by to „masaker."