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V Dolnej Strehovej sa začína festival Hraného amatérskeho humoru
Hlavnou témou festivalu je autor a jeho tvorivý proces.
Autor TASR
Dolná Strehová 31. júla (TASR) - V Dolnej Strehovej v okrese Veľký Krtíš sa v piatok začína 36. ročník multižánrového festivalu Hraný amatérsky humor (HAH). Stretnú sa na ňom neprofesionálni filmári. TASR o tom informovala Katarína Hanková z Hontiansko-ipeľského osvetového strediska vo Veľkom Krtíši, ktoré festival organizuje.
Dodala, že podujatie v kempe na letnom kúpalisku prinesie počas prvého augustového víkendu filmy, humor a stretnutie tvorcov. Súčasťou budú súťažné premietania, autorské prezentácie, koncerty, divadelné vystúpenia i sprievodný program pre širokú verejnosť.
Ako ďalej uviedla, hlavnou témou festivalu je autor a jeho tvorivý proces. A to od prvotného nápadu cez scenár, kameru, zvuk, kostýmy až po finálny film. „Cieľom podujatia je predstaviť verejnosti nielen hotové filmové diela, ale aj ľudí, ktorí za nimi stoja,“ objasnila s tým, že priblížiť chcú prostredie amatérskej audiovizuálnej tvorby. Návštevníci uvidia aj autorské filmové medailóny v podobe moderovanej diskusie osobností amatérskeho filmu.
Festival HAH podľa Hankovej dlhodobo vytvára priestor na stretávanie amatérskych filmárov. Zároveň podporuje výmenu skúseností medzi klubmi a prepája generácie tvorcov. „Tento rok privíta účastníkov zo Slovenska, z Českej republiky a ponúkne príležitosť predstaviť rozmanitosť amatérskej filmovej tvorby širokej verejnosti,“ podotkla. V programe budú aj rozborové semináre s odborníkmi, ktoré umožnia autorom získať spätnú väzbu a inšpiráciu pre ďalšiu tvorbu.
Vyvrcholením sobotného (1. 8.) programu bude večerné súťažné premietanie filmov HAH 2026, počas ktorého budú môcť diváci hlasovať za svojho favorita. Festival vyvrcholí slávnostným vyhlásením výsledkov a odovzdaním ocenení najúspešnejším autorom. Podľa osvetového strediska je festival príležitosťou stretnúť tvorcov aj divákov, ktorí majú radi film a komunitnú tvorbu.
Dodala, že podujatie v kempe na letnom kúpalisku prinesie počas prvého augustového víkendu filmy, humor a stretnutie tvorcov. Súčasťou budú súťažné premietania, autorské prezentácie, koncerty, divadelné vystúpenia i sprievodný program pre širokú verejnosť.
Ako ďalej uviedla, hlavnou témou festivalu je autor a jeho tvorivý proces. A to od prvotného nápadu cez scenár, kameru, zvuk, kostýmy až po finálny film. „Cieľom podujatia je predstaviť verejnosti nielen hotové filmové diela, ale aj ľudí, ktorí za nimi stoja,“ objasnila s tým, že priblížiť chcú prostredie amatérskej audiovizuálnej tvorby. Návštevníci uvidia aj autorské filmové medailóny v podobe moderovanej diskusie osobností amatérskeho filmu.
Festival HAH podľa Hankovej dlhodobo vytvára priestor na stretávanie amatérskych filmárov. Zároveň podporuje výmenu skúseností medzi klubmi a prepája generácie tvorcov. „Tento rok privíta účastníkov zo Slovenska, z Českej republiky a ponúkne príležitosť predstaviť rozmanitosť amatérskej filmovej tvorby širokej verejnosti,“ podotkla. V programe budú aj rozborové semináre s odborníkmi, ktoré umožnia autorom získať spätnú väzbu a inšpiráciu pre ďalšiu tvorbu.
Vyvrcholením sobotného (1. 8.) programu bude večerné súťažné premietanie filmov HAH 2026, počas ktorého budú môcť diváci hlasovať za svojho favorita. Festival vyvrcholí slávnostným vyhlásením výsledkov a odovzdaním ocenení najúspešnejším autorom. Podľa osvetového strediska je festival príležitosťou stretnúť tvorcov aj divákov, ktorí majú radi film a komunitnú tvorbu.