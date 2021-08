V Kremnici sa skončil jubilejný 40. ročník festivalu Kremnické gagy

Kremnica 29. augusta (TASR) – V nedeľu večer sa v Kremnici skončil jubilejný 40. ročník európskeho Festivalu humoru a satiry Kremnické gagy. Tvorilo ho presne 104 predstavení, ktoré návštevníkov potešili približne 40 hodinami živého umenia so zameraním na humor.



"Bol to veľmi vydarený ročník čo do programovej a dramaturgickej stránky i návštevnosti. Diváci sú úžasní, máme veľmi stabilné publikum, ktoré chodí na náš festival za každého počasia," zhodnotil pre TASR producent Pavol Kelley.



Obrovský divácky úspech zaznamenali predstavenia ako Účet s Adym Hajdu, Lukášom Latinákom a Robom Jakabom, Nový cirkus Younák či predstavenie Radošinského naivného divadla. Veľkej obľube sa počas štyroch dní tešila i výstava s názvom Nová satira a rovnako aj výstava karikaturistov prezentujúca diela umelcov z celého sveta.



Do Uličky slávnych nosov v rámci 40. ročníka Kremnických gagov pribudli reliéfy humoristov Mariána Labudu a Stana Dančiaka. Ocenenie Grand Prix festivalu získal Ady Hajdu za predstavenie Účet, v ktorom nielen hrá, ale ho i produkoval. Cenu Stana Radiča si z Kremnických gagov odniesol Juraj Kemka.



Pre situáciu so šírením ochorenia COVID-19 na Kremnických gagoch už druhý rok chýbali zahraniční hostia, producent festivalu však verí, že sa účasť zahraničných krajín podarí zlomiť na budúcom 41. ročníku. "Sú to umelci z Francúzska, Kanady, Japonska či Austrálie, ktorých by sme radi uviedli v stredoeurópskej premiére," uviedol Kelley.



Nasledujúci ročník Kremnických gagov by organizátori radi venovali spomienke na humoristu a herca Milana Lasicu, ktorého reliéf plánujú osadiť aj do Uličky slávnych nosov. "Táto udalosť sa stala tak nečakane, že už nebolo možné na ňu reagovať. Chceme sa na ňu kvalitne pripraviť," prezradil Kelley.