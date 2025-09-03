< sekcia Regióny
V Liptovskom múzeu zreštaurovali dva oltárne obrazy Jozefa Lercha
TASR
Ružomberok 3. septembra (TASR) - Liptovské múzeum úspešne zrealizovalo reštaurovanie dvoch oltárnych obrazov maliara Jozefa Lercha. Reštaurátorské práce prinavrátili pôvodnú estetickú hodnotu, farebnosť aj detaily dvojici sakrálnych diel, ktoré pôvodne zdobili interiér rímskokatolíckeho Kostola sv. Ondreja v Ružomberku. TASR o tom v stredu informovala marketingová manažérka Liptovského múzea Slávka Križková.
Lerch na svojich obrazoch znázornil sv. Antona s anjelmi a Pannu Máriu s Ježiškom. „Maľby boli pred reštaurovaním vybraté z pôvodných tesných rámov, pričom sa ukázalo, že ich v minulosti značne poškodili. Z tohto dôvodu nebudú obrazy znovu vložené do pôvodných rámov,“ uviedol kurátor Liptovského múzea Tomáš Pastucha.
Reštaurátorské práce realizované akademickou maliarkou Máriou Ďuricovou odhalili viaceré predtým nezreteľné detaily malieb. „Najlepším príkladom sú tváre anjelikov nachádzajúcich sa po stranách v hornej časti obrazu Panny Márie s Ježiškom. Boli ukryté pod silnou vrstvou zožltnutého laku a čiernej olejovej premaľby. Postupným dopĺňaním chýbajúcich miest tmelením či následným retušovaním sa obrazom prinavrátil ich pôvodný výraz v intenciách ich vzniku v druhej polovici 18. storočia,“ doplnil Pastucha.
Jozef Lerch (1751 - 1828) pôsobil ako portrétista a maliar oltárnych obrazov. Jeho diela zdobia interiéry viacerých kostolov, najmä na Spiši, ale aj v Šariši a na Liptove. Jednou z jeho najznámejších prác je výzdoba Božieho hrobu v Kostole sv. Juraja v Spišskej Sobote.
