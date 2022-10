Kultúra: V Múzeu dopravy otvorili výstavu 100 rokov Dunajplavby

Snímka z otvorenia výstavy 100 rokov Dunajplavby. Výstava v Slovenskom technickom múzeu - Múzeu dopravy pri príležitosti výročia plavebného podniku Slovenská plavba a prístavy potrvá do 31. septembra 2023. V Bratislave 20. októbra 2022. Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 20. októbra (TASR) – Storočnú históriu plavby na území Slovenska približuje výstava pod názvom 100 rokov Dunajplavby - Príbehy slovenských lodí na riekach, moriach a oceánoch. Otvorili ju vo štvrtok v Slovenskom technickom múzeu – Múzeu dopravy v Bratislave, ktoré výstavu pripravilo v spolupráci so spoločnosťou Slovenská plavba a prístavy, Strednou priemyselnou školou dopravnou v Bratislave a spoločnosťou Korveta.," približujú organizátori výstavu zachytávajúcu obdobie vzniku plavebnej spoločnosti v roku 1922 až do súčasnosti.Plavebné podnikanie v Československu sa začalo už v marci 1919 vznikom Československého dunajského dopravného úradu (ČSDÚ) so sídlom v Bratislave. "," vysvetľuje múzeum genézu ČSDÚ, ktorý s týmto lodným parkom začal 20. októbra 1919 plavebnú činnosť ako prvý na Dunaji vôbec.Ekonomická situácia nového československého štátu sa v prvej polovici roku 1922 stabilizovala natoľko, že štátna správa mohla začať rokovať o založení plavebných akciových spoločností na Dunaji a na Labe. Výstava približuje storočnú históriu plavby na území Slovenska od obdobia vzniku podniku v roku 1922 až do súčasnosti. Návštevníci sa môžu zoznámiť s históriou plavebného podniku formou informačných panelov, veľkoplošných obrazov, máp i dobových artefaktov.Na výstave nechýbajú ani dobové dokumenty, rôzne strojné a lodné zariadenia, ktoré sa používali na lodiach na Dunaji. Malí aj veľkí návštevníci môžu obdivovať lodné zvony, kotvy rôzneho typu, vrtule, rádiostanice. Svojou veľkosťou ich môže zaujať piest lodného motora s priemerom 350 milimetrov.Výstava potrvá do 30. septembra 2023.