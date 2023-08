V Nitrianskej galérii pokračuje letný cyklus besied so spisovateľmi

Nitra 16. augusta (TASR) - Nitrianska galéria ponúka aj v lete cyklus literárnych besied so slovenskými spisovateľmi. Ako uviedli organizátori, moderátor Dado Nagy sa bude 22. augusta zhovárať so svojím ďalším hosťom.



Bude ním Dušan Martinčok, ktorý sa niekoľko rokov venoval právnemu prekladu na Súdnom dvore Európskej únie v Luxemburgu. V roku 2010 vytvoril komunitný projekt Susedia na dvore a spolu s Táňou Sedlákovou a ďalšími priateľmi založili občianske združenie Zrejme. "Spoločne napísali aj knihu Záhrebská, v ktorej opisujú príbeh súžitia klientov stacionára pre seniorov na Záhrebskej ulici. V roku 2022 vyšla vo vydavateľstve Zrejme kniha s názvom Niekto sa nájde, ktorá rozpovedá desať príbehov o osudoch obyvateľov v jednej bratislavskej bytovke," doplnili organizátori.



Nitrianska galéria pripravuje pravidelný cyklus besied so spisovateľmi 17. rok. "Okrem aktivít výtvarného charakteru tak otvárame svoje priestory aj iným, nevýtvarným médiám. Projekt sa primárne zameriava na súčasnú literatúru a prezentáciu autorov, ktorí si získali pozornosť odbornej verejnosti ako ocenení alebo nominovaní na ceny v prestížnych literárnych súťažiach," pripomenula Nitrianska galéria.