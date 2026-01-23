< sekcia Regióny
V Očovej vyhlásili víťazov ocenenia Tvár a duša dediny 2025
Výzvu s názvom Tvár a duša dediny vyhlásil spolok vlani.
Autor TASR
Očová 23. januára (TASR) - Obnova remeselnej tradície košikárstva vo Vrbovciach i záchrana posledných tradičných stavieb ľudovej architektúry v Kútoch sú dva najvýnimočnejšie projekty ocenenia Tvár a duša dediny 2025. Ocenili ich v piatok v Očovej, kde zároveň predstavili všetky prihlásené a zapojené projekty.
Starosta obce Vrbovce v Myjavskom okrese Dušan Eliáš povedal, že v rámci projektu vytvorili genofondovú záhradu vŕby, ktorá je vhodná na pletenie. Aktivita prepája ekologické hospodárenie, komunitné aktivity a remeselné vzdelávanie s presahom za hranice regiónu. Košikár Miroslav Mareček z Vrboviec povedal, že obec má dlhodobú tradíciu košikárstva. Jeho nápadom bolo, aby vytvorili genofond pre potreby remeselníkov. Aby ho mohli poskytovať ako materiál na sadenie i pletenie. Poznamenal, že v minulosti mali začínajúci košikári problém dostať ku kvalitnému materiálu a odrádzalo ich to od tohto remesla.
Ocenenie za záchranu a odkúpenie posledných tradičných stavieb ľudovej architektúry v obci Kúty v okrese Senica získalo občianskeho združenia Pjekné mjestečko. Bolo to za zachovanie pôvodných materiálov a premenu objektu s celým areálom na živé centrum kultúry, tradícií a komunitného života.
Predseda Spolku pre obnovu dediny Pavel Bendík informoval, že prvýkrát chceli oceniť prácu samospráv, občianskych združení aj jednotlivcov. „Dokázali premeniť minulosť na hodnotnú súčasnosť. Nehovoríme len o obnove budov, dvorov či verejných priestranstiev, ale aj o obnove pamäte, identity a vzťahu k miestu, v ktorom žijeme. Hovoríme o obnove dediny,“ podotkol.
Výzvu s názvom Tvár a duša dediny vyhlásil spolok vlani. Cieľom bolo zviditeľniť projekty, ktoré pristupujú k obnove dedinského prostredia. Do výzvy sa ich od samospráv a občianskych združení prihlásilo celkovo 22. Spolok zdôrazňuje, že všetky nominácie prešli odborným posúdením v teréne, na základe ktorého ich vyhodnotili ako inšpiratívne a hodné zápisu do zoznamu príkladov dobrej praxe.
