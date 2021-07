V Rákociho paláci v Prešove ožijú spomienky na vysťahovalectvo

Prešov 12. júla (TASR) – Unikátny pohľad na fenomén vysťahovalectva obyvateľstva niekdajšieho severovýchodného Uhorska na konci 19. a v prvej polovici 20. storočia ponúka od pondelka výstava Americký men - vysťahovalectvo zo Slovenska do Severnej Ameriky v Krajskom múzeu v Prešove v Rákociho paláci. Ako TASR informoval Rastislav Žitný z marketingu múzea, návštevníci môžu na výstave vidieť aj množstvo "jedinečných autentických predmetov".



Podľa historika a autora výstavy Martina Javora je emigrácia bytostnou súčasťou slovenských dejín a dotkla sa až tretiny slovenského národa. Oblasť severovýchodného Uhorska, regióny Šarišskej, Zemplínskej či Užskej župy boli mohutným odlivom neraz i celých rodín zasiahnuté najviac. "Napriek tomu, že od poslednej štvrtiny 19. storočia do roku 1968 emigrovali státisíce ľudí, je tento fenomén podľa neho v súčasnosti pomerne obchádzaný," priblížil Žitný s tým, že najväčšiu "zásluhu" na tom má komunistický režim, pre ktorý bola emigrácia do "kapitalistického zahraničia červenou témou, o ktorej sa nesmelo písať". Ako však podotkol kurátor výstavy Ondrej Glod, kultúrna stopa vysťahovalectva je "pomerne hlboko zakorenená" v slovenskej ľudovej kultúre. Svedčiť o tom má mnoho piesní, pričom i názov výstavy pochádza z jednej z nich.



"Je to akýsi záväzok voči našim predkom, ktorí neraz strastiplnú cestu medzi rodným krajom a Amerikou absolvovali viackrát," vyjadril Javor sa o výstave, ktorej vernisáž sa uskutoční v pondelok o 17.00 h a v Rákociho paláci potrvá do konca októbra.