V rámci výtvarnej súťaže Ex Libris Hlohovec ocenia 57 detí
Autor TASR
Hlohovec 25. septembra (TASR) - Odborná porota 20. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže Ex Libris Hlohovec v tvorbe knižnej značky na tému Môj najlepší kamarát sa rozhodla oceniť 57 detí a udelila aj osobitnú cenu pre pedagóga. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční 3. októbra o 14.00 h v Kine Úsmev v Hlohovci. Za organizátorov podujatia o tom informovala Helena Pekarovičová zo združenia Ex Libris Ad Personam Hlohovec.
Po udelení cien otvoria o 15.30 h vo výstavnej sieni Vlastivedného múzea v Hlohovci výstavu víťazných prác. „A k tomu ako bonus aj dve zaujímavé sprievodné výstavy našich nových porotcov. Han Donau, ktorá sa venuje knižnej, produktovej, editoriálovej a voľnej ilustrácii v digitálnom prevedení a rada experimentuje so symbolmi, metaforami a abstrakciou, predstaví svoju tvorbu výstavou ZÁHRADA a Matúš Jurčík, ktorý rád pracuje s grafikou, maľbou a fotografiou, bavia ho prieniky medzi technikami a venuje sa aj ilustrácii, výstavou VÝ/STAV/B/A,“ priblížila Pekarovičová.
Do aktuálneho ročníka súťaže sa zapojilo 1152 detí z celkovo 12 krajín Európy a Ázie vo veku od šesť do 15 rokov. Súťaž je rozdelená do piatich kategórií. Ústrednou myšlienkou všetkých prác bolo, že priateľstvo spája ľudí bez ohľadu na ich pôvod či farbu pleti. Výber najvýraznejších diel mala na starosti odborná porota v zložení Karol Felix (predseda poroty), Radoslava Hrabovská, Han Donau, Matúš Jurčík a Helena Pekarovičová.
Prvý ročník výtvarnej súťaže Ex Libris Hlohovec sa uskutočnil v roku 1997. Pozvanie do súťaže odvtedy prijalo vyše 27.000 detí z 30 krajín sveta.