V Schaubmarovom mlyne v Pezinku otvoria výstavu Skupinová terapia

Bratislava 6. augusta (TASR) – V Schaubmarovom mlyne v Pezinku otvoria v sobotu 15. augusta novú sezónu výstavou Skupinová terapia. Organizátori zároveň chystajú komentovanú prehliadku mlyna.



„Rodiny s deťmi sa môžu zapojiť do workshopov a všetkých pozývame na site-specific tanečnú performance o ceste mlynom a elektro-akustický koncert," TASR o tom informovala Klára Hudáková, manažérka pre publicitu Slovenskej národnej galérie.



Výstavný projekt predstaví takmer dve desiatky umelcov, ktorých práca má prevažne komunitný charakter a nie nevyhnutne artefaktový výstup.



„Obsah či energia ich účinkovania by sa dala vnímať aj ako istý druh tvorby endorfínov – zdieľania a vytvárania dobrej energie, vzájomného potešovania, liečby, relaxu, príjemne stráveného 'tu a teraz', prosto regeneračného zážitku komunity a 'spoluzdieľaného flow'," popisuje kurátorka výstavy Petra Hanáková.



Výstava má upozorniť na potrebu skupinovej terapie umeleckých formátov spolupatričnosti a tiež podchytiť narastajúcu úzkosť a unikajúci pocit radosti, na ktoré dnes reaguje stále viac umelcov. Zároveň na jednom mieste koncentruje diela, v ktorých sa zrkadlí komunitný charakter umeleckej činnosti.



„Na nezdravý životný štýl výkonnostne nastavenej spoločnosti odpovedá umenie pomalšími, akoby terapeutickými či relaxačnými témami a formátmi. Z umelcov sa stávajú kurátori – v umeleckom i psychiatrickom slova zmysle, sociálni a komunitní pracovníci, akísi svojpomocní producenti endorfínu," podčiarkla Hanáková.



Súčasťou otvorenia nového výstavného projektu bude pestrý sprievodný program. V rámci neho sa rodičia a deti budú môcť zašpiniť od múky na workshope výroby chleba alebo si skúsiť techniku pletenia v priestoroch sadu. Návštevníci nahliadnu do priestorov mlyna, jeho histórie aj súčasnosti, počas komentovanej prehliadky. Zákutia mlynskej budovy spoznajú aj prostredníctvom tanečnej site-specific performance Via molae – Cesta mlyna. Program uzavrie elektro-akustický koncert slovenskej skladateľky a speváčky Ivany Mer.