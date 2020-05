Vďaka ochranným štítom z univerzity môžu herci skúšať naživo

Nitra 5. mája (TASR) – Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre darovala Divadlu Andreja Bagara (DAB) 20 ochranných štítov. Tie využijú herci DAB počas skúšania novej inscenácie.



Ochranné štíty vyrobila pre divadlo katedra informatiky. „Vytlačili sme ich na 3D tlačiarni v rámci nášho projektu INNO3D,“ uviedol Štefan Koprda z UKF. Univerzita zasa na oplátku dostala od DAB ochranné rúška ušité v divadelných dielňach.



Ochranné štíty využijú herci pri nácviku inscenácie Láska slečny Elliotovej od Jane Austenovej v réžii Ľubomíra Vajdičku. Divadlo malo premiéru hry pôvodne uviesť 24. apríla, pre pandémiu ochorenia COVID-19 sa tak nakoniec nestalo. Tvorivý tím však podľa riaditeľa DAB Jaroslava Dóczyho pracoval ďalej.



Prostredníctvom videokonferencie sa uskutočnili všetky čítacie skúšky aj ideový rozbor diela. „Najskôr sme si to nevedeli celkom dobre predstaviť, ale fungovalo to veľmi dobre. Cez videohovory sme si odkryli vzťahy postáv a spravili aj analýzu inscenácie,“ vysvetlil umelecký šéf DAB Juraj Ďuriš.



V súčasnej fáze nácviku už musí tvorivý tím inscenácie pracovať v priestore. A na to budú vhodné práve ochranné štíty získané z UKF. „Pri použití rúšok na skúškach herci nemôžu dobre artikulovať a pracovať s hlasom. Nie je možné vyjadriť emócie, používať mimiku a ani správne dýchať. Preto nám ochranné štíty veľmi pomôžu. Verím, že začiatkom septembra sa nám podarí premiéru inscenácie Láska slečny Elliotovej úspešne uviesť,“ dodal Ďuriš.