Čepce z celého Slovenska vystavujú vo Vagačovom dome v Detve

Detva 7. júla (TASR) - Čepiec ako symbol svojej nositeľky a fenomén tradičnej ľudovej kultúry prezentuje výstava vo Vagačovom dome v Detve. Kurátorka Eva Dudková zo Slovenského národného múzea v Martine TASR povedala, že záujemcovia môžu vidieť 200 čepcov z rôznych regiónov Slovenska.



Ako ďalej uviedla, počas dlhodobého vývoja odevu patrilo významné miesto pokrývke ženskej hlavy. "Nosenie čepca malo jednoznačný význam. Potvrdzovalo, že je žena vydatá. Mali ho však aj slobodné dievčatá, ktoré mali dieťa, volali ich prespánky," vysvetlila. Na výstave môžu návštevníci obdivovať rôznorodosť a krásu čepcov. Sú to sviatočné, pracovné, svadobné, smútočné aj mestské.



Kurátorka z Martina priblížila, že ženskú pokrývku hlavy zhotovovali v minulosti z rozmanitých materiálov a rozličnými spôsobmi. Na sviatočné a slávnostné čepce sa používali drahšie, kvalitnejšie a ozdobnejšie materiály a na každodenné nosenie jednoduchšie a lacnejšie látky. "Šesťdesiate roky 20. storočia sa stali medzníkom, keď sa na Slovensku upúšťalo od nosenia tradičného odevu a tým aj čepcov s výnimkou žien staršej generácie," spomenula. Podľa nej v niektorých lokalitách pretrvávalo nosenie čepca v nedeľu do kostola a pri slávnostných príležitostiach. Najdlhšie sa zachovalo v svadobnom obrade. Takmer na celom Slovensku používal na označenie pokrývky hlavy termín čepiec. Výnimkou je napríklad oblasť, kde používali názov kápka.



Výstava s názvom Krása pre ženu stvorená je sprievodným podujatím 56. ročníka Folklórnych slávnosti pod Poľanou v Detve, ktoré trvajú do 9. júla. Čepce sú však pre ľudí prístupné do 20. augusta vo Vagačovom dome v historickej časti Detvy.