Vyhlásili 20. ročník výtvarnej súťaže pre deti Ex libris Hlohovec

Hlohovec 23. januára (TASR) - Deti od šesť do 15 rokov sa môžu zapojiť do 20. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže Ex libris Hlohovec v tvorbe knižnej značky na tému Môj najlepší kamarát. Za organizátorov podujatia o tom informovala Helena Pekarovičová zo združenia Ex libris ad personam.



Súťaž je rozdelená do piatich kategórií. Práce je potrebné zaslať do 28. februára. Súťažné podmienky sú zverejnené na webovej stránke združenia.



Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie ocenení sa uskutoční 3. októbra v Hlohovci. "Podrobnosti oznámia organizátori oceneným účastníkom samostatnou pozvánkou," priblížil organizačný výbor súťaže.



Prvý ročník výtvarnej súťaže Ex libris Hlohovec sa konal v roku 1997. Pozvanie do súťaže odvtedy prijalo 26.188 detí z 30 krajín sveta.