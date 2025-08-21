< sekcia Regióny
Výročie invázie pripomenú aj pohyblivé fotografie L. Bielika
Vstup na podujatie je voľný, avšak obmedzený.
Autor TASR
Bratislava 21. augusta (TASR) - Pohyblivé fotografie Ladislava Bielika dokumentujúce občiansky odpor proti okupácii vojskami Varšavskej zmluvy bude vo štvrtok v budove Slovenského národného múzea na Vajanského nábreží v Bratislave prezentovať Galéria Ladislava Bielika, nezisková organizácia. Prezentácia, ktorá dostala názov August 68 v pohybe, sa začne symbolicky o 21.08 h.
Podľa informácií riaditeľa galérie Petra Bielika sa na podujatí zúčastní Richard Raši, predseda Národnej rady SR, a takisto jej poslanci, predstavitelia samospráv a kultúrnej obce.
V programe, ktorý otvorí pieseň Karla Kryla Morituri te salutant v podaní Roba Coka, vystúpi aj speváčka Marcela Laiferová či Lucia Gibarti a Horehronskí chlopi.
