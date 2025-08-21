Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 21. august 2025Meniny má Jana
< sekcia Regióny

Výročie invázie pripomenú aj pohyblivé fotografie L. Bielika

.
Návštevníci si prezerajú fotografie z Prahy a Bratislavy od autorov Josefa Koudelku a Ladislava Bielika počas otvorenia exteriérovej výstavy s názvom Invázia August 68 v utorok 21. augusta 2018 v Bratislave. Foto: TASR Pavol Zachar

Vstup na podujatie je voľný, avšak obmedzený.

Autor TASR
Bratislava 21. augusta (TASR) - Pohyblivé fotografie Ladislava Bielika dokumentujúce občiansky odpor proti okupácii vojskami Varšavskej zmluvy bude vo štvrtok v budove Slovenského národného múzea na Vajanského nábreží v Bratislave prezentovať Galéria Ladislava Bielika, nezisková organizácia. Prezentácia, ktorá dostala názov August 68 v pohybe, sa začne symbolicky o 21.08 h.

Podľa informácií riaditeľa galérie Petra Bielika sa na podujatí zúčastní Richard Raši, predseda Národnej rady SR, a takisto jej poslanci, predstavitelia samospráv a kultúrnej obce.

V programe, ktorý otvorí pieseň Karla Kryla Morituri te salutant v podaní Roba Coka, vystúpi aj speváčka Marcela Laiferová či Lucia Gibarti a Horehronskí chlopi.

Vstup na podujatie je voľný, avšak obmedzený.
.

Neprehliadnite

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Po okupácii v roku 1968 chýbal v obchodoch chlieb

Hokejistom roka sa stal Slafkovský, najlepším trénerom Bartovič

Spúšťajú monitoring početnosti medveďa hnedého na území Slovenska

VIDEO: TRAGÉDIA V BRATISLAVE: Pri požiari bytu zomreli dve deti