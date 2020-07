Výstava Unisono v bratislavskej Galérii Umelka spojila tri výtvarníčky

Bratislava 8. júla (TASR) – Výstavu Unisono, ktorá predstavuje tvorbu Noémi Kolčákovej Szakállovej, Jany Černej Korkošovej a Sone Michalákovej, otvorili v utorok v bratislavskej Galérii Umelka.



„Keď sme o výstave hovorili, spomínali sme slová ako jednota, prienik, súzvuk, harmónia, spojenie, čo je v dnešnej dobe celkom neobvyklé, výstava veľmi netradične spája tri autorky a mnoho vyjadrovacích prvkov," uviedol k výstave jej koordinátor Milan Štefan.



Návštevníkom ponúka možnosť obdivovať monumentálnu figuratívnu maľbu a dynamickú kresbu Kolčákovej Szakállovej, dielo akademickej sochárky Černej Korkošovej, ktorá tvorí aj šperky, objekty a módne kreácie. Súčasťou jej inštalácie s objektmi, defragmentovanými fragmentmi, je žlté kreslo, ktoré si dcéra uznávaného slovenského sochára Jána Korkoša priniesla z vlastného ateliéru.



Divák sa tak môže usadiť a pozorovať autorkinu cestu za svetlom. „Moja tvorba je cesta za svetlom, naplnená láskou, pokorou, odpúšťaním, v podstate je to harmónia vnútorného a vonkajšieho života," vysvetľuje Korkošová, ktorá, ako sama hovorí - posúva staré poškodené veci ďalej v čase. Používa pri tom aj selenit, anjelský kameň, ktorý vraj vznikol pri stretnutí hmoty so svetlom.



Za veľmi zvláštny zjav označil Štefan tretiu autorku Michalákovú. „Aj keď sa umeniu venovala prakticky od narodenia, až v poslednej dobe sa začala prezentovať svojím signifikantným grafickým štýlom," predstavil výtvarníčku, ktorej hlavným vyjadrovacím prostriedkom je grafika s bohatou ornamentálnou symbolikou.



Priaznivci umenia v nej môžu nájsť intuitívne odkazy na materstvo, ženstvo, plodnosť, ale aj folklór, gotickú architektúru alebo sakrálne postavy. „Práve intuícia tvoriť je to, čo vo svojom ateliéri podporuje v dospelých, ale aj deťoch," dodal k autorke, ktorá umožňuje vo svojom štúdiu vytvárať diela každému, kto v sebe objaví hravosť a túžbu. Aj preto Michalákovej inštaláciu dopĺňajú práce jej talentovaných detí.



„Sme tri rôzne ženy, a predsa veľmi podobné, nie náhodou sme priateľky. Je úžasné, že vznikla spontánna idea vystavovať spolu. Som nadšená a v úvode vernisáže som bola až dojatá, pred pár mesiacmi bolo nemysliteľné, že môžeme byť na tomto krásnom mieste, v budove z roku 1926," uviedla pre TASR Kolčáková Szakállová. Výstava potrvá do 25. júla.