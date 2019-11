Výstava v Hanušovskom kaštieli predstaví rôzne nezvyčajné predmety

Hanušovce nad Topľou 26. novembra (TASR) - Najnovšie zbierky z fondov histórie, etnológie a umeleckej histórie sprístupní vo svojom barokovom kaštieli v Hanušovciach nad Topľou Krajské múzeum v Prešove. Návštevníci tam uvidia rôzne nezvyčajné predmety, môžu spoznať ich príbeh a pôvodných majiteľov, ale aj ich remeselnú a spoločenskú cenu. TASR o tom informoval Rastislav Žitný z Krajského múzea v Prešove.



Názov výstavy Z akvizície múzea je odvodený od procesu nadobúdania zbierkových predmetov. Hanušovské múzeum chce takouto netradičnou formou prezentovať veci, ktoré nadobudlo počas obdobia rokov 2018 a 2019.



"Chceme takýmto spôsobom širokej verejnosti ozrejmiť neľahký nadobúdací, čiže akvizičný proces. Našou základnou úlohou je totiž vedeckým a odborným spôsobom nadobúdať, prezentovať a uchovávať vzácne zbierkové predmety," vysvetlil odborný pracovník Krajského múzea v Prešove – organizačnej jednotky Kaštieľ a Archeopark Hanušovce nad Topľou Samuel Bruss.



Medzi najvzácnejšie prezentované predmety podľa neho patrí kolekcia historickej tlače z obdobia baroka z knižnice grófa Samuela Dessewffyho, niekdajšieho župana Šarišskej stolice. Ďalšou vzácnosťou sú knihy grófa Štefana Esterházyho, nevlastného otca grófa Františka Dessewffyho, ktorý bol do roku 1820 majiteľom hanušovského kaštieľa.



"Vzácne historické tlače zachránil učiteľ Jozef Kolarčík Fintický po prechode ruského frontu v roku 1945 z kaštieľa z Fintíc. Múzeum ich tento rok získalo do svojich fondov od jeho potomkov," prezradil historik Krajského múzea v Prešove – organizačnej jednotky Kaštieľ a Archeopark Hanušovce Ondrej Glod.



Za výnimočnú považuje Glod tiež vystavovanú kolekciu rodinných fotografií získaných darom od potomkov starobylého rodu Dessewffyovcov z marhaňskej vetvy a barokovú plastiku umučeného Ježiša Krista z Rafajoviec. Unikátnosť výstavy dopĺňa podľa neho aj zlátená porcelánová súprava z obdobia polovice 19. storočia z Vranova nad Topľou či odpočívadlo z obdobia Lousi Philippe z roku 1850.



"Toto odpočívadlo patrilo židovskej rodine Alexandra Wohla – známeho obchodníka so sušenými bylinami z Hanušoviec nad Topľou. K mimoriadnym akvizíciám však určite radíme aj časť získanej židovskej Tóry z 18. stor na pergamene, ktorá prezentuje prvú a druhú knihu Genezis," dodal Glod.



Slávnostná vernisáž sa uskutoční v stredu 27. novembra v priestoroch kaštieľa v Hanušovciach nad Topľou. Výstava potrvá do 30. decembra 2019.