Židovské komunitné múzeum otvára novú výstavu fotografií

Bratislava 10. júna (TASR) - Židovské komunitné múzeum (ŽKM) v bratislavskej synagóge otvára v piatok výstavu fotografií dokumentujúcu príbeh Pamätníka Chatama Sofera, ktorá je venovaná 20. výročiu jeho otvorenia. Návštevníci ju môžu vidieť do 9. októbra.



Fotografická výstava je rozdelená do dvoch častí. Prvá predstavuje snímky Andreja Bána, na ktorých autor zachytáva atmosféru návštev pútnikov v pamätníku. "V druhej časti, prostredníctvom fotografií z archívu architekta Martina Kvasnicu, návštevníci uvidia pôvodný cintorín počas rôznych období, od jeho počiatkov, zničenia počas vojny, povojnovej doby až po výstavbu nového moderného areálu a jeho existenciu až po súčasnosť," približuje ŽKM s tým, že osobitné miesto je venované pamiatke Abrahama Romiho Cohna, rodáka z Bratislavy, ktorý bol "hnacím motorom" výstavby pamätníka.



"Bol to unikátny projekt a my chceme vysvetliť význam a príbeh tejto pamiatky Bratislavčanom aj návštevníkom nášho mesta. V samotnom pamätníku sa to nedá, je to posvätné pútnické miesto s hrobmi, nie výstavný priestor. Preto vystavujeme u nás v Židovskom komunitnom múzeu," vysvetľuje riaditeľ ŽKM Maroš Borský. "Pre našu komunitu je to zároveň dvojité výročie, naše múzeum sme otvorili 17. júna 2012, oslavujeme desiate narodeniny," dodal.



Pamätník Chatama Sofera bol vybudovaný v rokoch 2000 až 2002, zahŕňa fragment Starého židovského cintorína zo 17. storočia, ktorý bol zničený v rokoch 1943 a 1944. Zachovala sa z neho iba malá skupina hrobov významných rabínov. Patrí k nim aj hrob Chatama Sofera, významnej rabínskej autority v prvej tretine 19. storočia. Jeho hrob je dôležitým miestom pre ortodoxných pútnikov z celého sveta a patrí k najvýznamnejším židovským pamiatkam v Európe. Výstava prostredníctvom historických fotografií a dokumentácie z výstavby pamätníka predstavuje históriu a kultúrny kontext tohto miesta v rôznych obdobiach.



ŽKM na Heydukovej ulici v Bratislave je otvorené vždy v piatok a v nedeľu od 10.00 do 16.00 h od 10. júna do 9. októbra (okrem 7. 8. a 25. 9.).