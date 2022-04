Výstava Z rozprávky do rozprávky našla nový domov v Zlatých Moravciach

Zlaté Moravce 9. apríla (TASR) – V Múzeu v Zlatých Moravciach otvorili výstavu s názvom Z rozprávky do rozprávky. Expozíciu tvorenú bábkami zo Starého divadla Karola Spišáka (SDKS) v Nitre presunulo Ponitrianske múzeum do svojej zlatomoravskej pobočky v týchto dňoch.



Výstava vznikla v rámci série Divadlo v múzeu, múzeum v divadle. „Určená je predovšetkým deťom a školským kolektívom. Prostredníctvom bábok z inscenácií SDKS poodhaľuje rozprávkový svet a čarovný život bábkového divadla. Aktuálne poteší ďalších návštevníkov v Múzeu v Zlatých Moravciach,“ uviedli kurátorky výstavy Katarína Beňová a Zuzana Vilčeková.



Ako pripomenuli, výstava v Zlatých Moravciach je obohatená o kostýmy z rozprávok Malá morská panna či Alica v krajine zázrakov. „V priestoroch Múzea v Zlatých Moravciach je inštalovaná do 26. júla,“ informovali organizátori.