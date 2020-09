Začína sa 65. music festival Piešťany

Piešťany 4. septembra (TASR) – Deviata symfónia so Schillerovou Ódou na radosť od Ludwiga van Beethovena v podaní Slovenskej filharmónie a pod taktovkou Rastislava Štúra otvorí v piatok o 19:00 v Dome umenia v Piešťanoch 65. music festival Piešťany (mfP). Slávnostný koncert zároveň otvorí jubilejnú 40. umeleckú sezónu v Dome umenia (DU) Piešťany a je súčasťou programu Dní európskeho kultúrneho dedičstva. Informoval o tom predseda festivalového výboru a dramaturg mfP Marián Turner.



Spoluúčinkovať na otváracom koncerte bude Slovenský filharmonický zbor so zbormajstrom Jozefom Chabroňom a sólistami Evou Hornyákovou, Michaelou Šebestovou, Jozefom Gráfom a Tomášom Šelcom. Slávnostný program uvedú fanfáry na terase DU v podaní Corni di Bratislava, nasledovať bude v nedeľu vystúpenie Dievčenského saxofónového orchestra Luhačovice. Festivalové dianie, ako informoval Turner, bude pokračovať až do konca novembra okrem Piešťan v Hlohovci a tiež v Novom Meste nad Váhom. Tam sa 17. septembra predstaví Slovenský komorný orchester a 22. septembra je na programe v DU koncert Trnavského komorného orchestra. Pre znalcov intímnejšej atmosféry sveta komornej hudby sú pripravené koncerty s Moyzesovým kvartetom a jeho hosťami, harfistkou Katarínou Turnerovou, klarinetistom Jozefom Eliášom a flautistom Mariánom Turnerom a recitál s violistom Martinom Rumanom a klaviristkou Alenou Hučkovou.



Z oblasti hot-jazzu, hudby z 20. a 30. rokov minulého storočia, zaznejú skladby v podaní orchestra Bratislava Hot Serenaders, pod vedením trubkára a umeleckého vedúceho Juraja Bartoša.



„Svet muzikálu zavíta do Piešťan v podobe novej slovenskej inscenácie jedného z najpopulárnejších diel tohto žánru West Side Story od Leonarda Bernsteina. Mladých slovenských sólistov, hercov, spevákov a tanečníkov bude sprevádzať live orchester pod taktovkou Petra Valentoviča," uviedol Turner.



Nový program z oblasti štylizovaného folklóru predvedie Umelecký súbor Lúčnica so svojimi tanečníkmi, spevákmi a hudobníkmi. Predstavenie má názov Slovenský triptych a v choreografii Jána Blaha a hudobných spracovateľov Petra Jantoščiaka a Petra Parničana zobrazí tradičné prejavy slovenských pastierov, roľníkov a mestských remeselníkov.