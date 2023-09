Začína sa medzinárodný festival Divadelná Nitra, ponúkne 12 inscenácií

Nitra 22. septembra (TASR) - V Nitre sa v piatok začína 32. ročník medzinárodného festivalu Divadelná Nitra. Hlavný program ponúkne do 27. septembra 12 slovenských a zahraničných inscenácií.



Ako uviedli organizátori, hlavnou témou aktuálneho ročníka budú Odozvy/Responses. Na tohtoročnej Divadelnej Nitre sa predstavia štyri zahraničné produkcie z Belgicka a Ukrajiny, štyri inscenácie nezávislých slovenských divadiel a štyri produkcie slovenských zriaďovaných divadiel.



Spoločným menovateľom tém jednotlivých diel bude práve podtitul festivalu Odozvy/Responses, ktorý pripomína záujem o okolitý svet, upevňovanie vzťahov, rozvoj empatie a schopnosti pomáhať. "Je to reakcia na apatiu spoločnosti spôsobenú kritickými udalosťami posledného obdobia. Odozvu chceme vyvolať aj u návštevníkov festivalu ako nástroj proti celosvetovo pozorovanej diváckej kríze," povedala riaditeľka festivalu Darina Kárová.



Ako doplnila, téma tohtoročnej Divadelnej Nitry nabáda skúmať reakcie tvorcov na dianie okolo nás i vlastné postoje v nás. "Nečakaná a silná je výpoveď belgických inscenácií Banské príbehy, Príjemný ostrov, Z morského dna, ako odozva na ničenie prírodných zdrojov a unikátnych miest na našej planéte. Odozvy ekologických tém nachádzame aj v inscenácii Sme krajina Divadla Jozefa Gregora Tajovského zo Zvolena," uviedla Kárová.



Mnohí tvorcovia reflektujú tému vojny, od trójskej pred troma tisícročiami v inscenácii Hekuba Slovenského komorného divadla Martin až po súčasnosť v podobe vojny na Ukrajine s príznačným názvom Danse Macabre (Tanec smrti) v podaní pôvodom ukrajinského hudobno-divadelného zoskupenia Dakh Daughters. "V ďalších dielach programu festivalu nachádzame odozvy dejinných udalostí a príbehov historických osobností, dozvuky osudov migrantov u nás, rezonuje téma prehodnocovania tradícií a hľadania identity," dodala Kárová.



Ako pripomenuli organizátori, súčasťou festivalu bude aj tento rok bohatý sprievodný program. Cez víkend bude pred Divadlom Andreja Bagara sprístupnená Detská festivalová zóna, v ktorej sa odohrá aj štvorica bábkových predstavení. Podujatie Autentické Divadlo mladých zasa predstaví neprofesionálne a školské divadlá mladých naprieč Slovenskom.



Okrem toho sa v rámci projektu Asociácie Divadelná Nitra Darujem ti tulipán uskutoční na Svätoplukovom námestí celodenný integračný workshop pre zrakovo znevýhodnené deti pod vedením Eleny Károvej. "Jednou z noviniek tohtoročného sprievodného programu je formát Tančiareň SVET, ktorý má ambíciu prepájať tancom komunity a odbúravať predsudky. Minifestival Malá Ukrajina zasa prinesie do Nitry chute, vône, farby a symboly, ale aj bolesti a nádeje Ukrajiny," informovala Asociácia Divadelná Nitra.