Začína sa Novohradský folklórny festival, potrvá päť dní

Lučenec 23. júla (TASR) - Pod hradom Šomoška v okrese Lučenec sa v stredu začína 29. ročník medzinárodného Novohradského folklórneho festivalu. Podujatie počas piatich dní prinesie kultúrny program do viacerých miest a obcí v slovenskej aj maďarskej časti regiónu. TASR o tom informoval odborný pracovník kultúrno-osvetových činností Novohradského osvetového strediska (NOS) Ján Šnúrik.



Medzinárodný Novohradský folklórny festival sa začne v stredu o 16.00 h slávnostným otvorením pod hradom Šomoška symbolicky na slovensko-maďarskej hranici. V rámci otváracieho programu sa predstavia umelci a súbory zo Slovenska i Maďarska.



„Po úvodnom privítaní krojovaných párov festivalových súborov sa na javisku v krátkych vystúpeniach predstavia aj tri zahraničné súbory z Poľska, Severného Macedónska a Slovinska. Podujatie vyvrcholí vystúpením folklórneho súboru Nógrád a festivalovou hymnou Daj Boh šťastia tejto zemi v interpretácii Podjavorskej muziky,“ priblížili organizátori.



V nasledujúcich dňoch sa program podujatia presunie aj do Lučenca, Fiľakova, Poltáru a obcí Divín, Halič a Budiná. V Maďarsku sa festival bude konať v Šalgotarjáne a v obciach Mihálygerge a Bánk. Okrem folklórnych súborov z Macedónska, Poľska a Slovinska sa na festivale predstavia aj hostia z amerických štátov Utah a Idaho.



Súčasťou festivalu bude počas piatich dní aj bohatý sprievodný program. V Lučenci sa uskutoční krojovaný sprievod mestom i jarmok tradičných remesiel. Pripravené sú tiež výstavy, tvorivé dielne, dom tanca, tradičná gastronómia či stretnutia odborníkov. Záverečný galaprogram je naplánovaný na nedeľu 27. júla v maďarskej obci Bánk.



Medzinárodný Novohradský folklórny festival organizuje Novohradské osvetové stredisko v spolupráci so samosprávami a ďalšími partnermi. Podujatie je členom národnej sekcie Medzinárodnej rady organizátorov festivalov folklóru a tradičného umenia (CIOFF).