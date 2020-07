Žilina vyzýva na podávanie projektov na hlavné mesto kultúry

Žilina 15. júla (TASR) – Tím Žilina 2026 vyhlásil otvorenú výzvu pre podávanie projektových zámerov, ktoré sa môžu stať súčasťou programu Žiliny ako Európskeho hlavného mesta kultúry v roku 2026. Do výzvy sa môžu zapojiť kultúrne inštitúcie, obce, mimovládne organizácie, firmy aj jednotlivci. Cieľom je zozbierať nápady a zmapovať kultúrny potenciál mesta. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík.



Výzva je otvorená do 9. augusta. „Program úspešných kandidátov na Európske hlavné mesto kultúry je postavený na projektoch reflektujúcich miestne témy, ktoré sú relevantné v celoeurópskom kontexte a spájajú európskych partnerov," priblížil hovorca.



Témy projektových zámerov pre Žilinu 2026 by sa podľa neho mali dotýkať oblastí ako sú umenie a kultúra, demokracia a médiá, európske témy, spoločná identita a medzikultúrny dialóg, história, kultúrne dedičstvo a identita mesta alebo umenie vo verejnom priestore.



Projekty by mali byť nové alebo nadstavbou už existujúcich iniciatív. „Môžu odrážať minulosť či kriticky pozerať na aktuálny stav, ale mali by hlavne smerovať svoju činnosť do budúcnosti so snahou o zlepšenie aktuálnej situácie. Nie každý projekt musí byť zameraný čisto na umenie, ale mal by konkrétnym spôsobom zapojiť umelcov a kreatívcov," vysvetlil Miškovčík.



Projekty by mali byť realizované predovšetkým v meste Žilina a jeho okolí. Zapojené však môžu byť aj okresy Bytča, Kysucké Nové Mesto a Čadca, alebo iné časti žilinského samosprávneho kraja a cezhraničné oblasti. „Prípadne môže ísť o medzinárodný projekt, kde sa časť projektu koná aj v inej časti Európy," doplnil Miškovčík s tým, že všetky projekty by mali byť realizované v období rokov 2022 až 2026.