Zvolenské divadlo pre opatrenia ruší do konca roka všetky predstavenia

Zvolen 13. decembra (TASR) – Zvolenské Divadlo Jozefa Gregora Tajovského (DJGT) ruší do konca roka všetky svoje plánované predstavenia. Divadlo to uvádza na oficiálnej webstránke s tým, že dôvodom sú epidemiologické opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu.



Na webe nájdu záujemcovia zverejnené aj zrušené predstavenia do 31. decembra. O vrátenie vstupného za tieto predstavenia je možné požiadať mailom na vstupenky@djgt.sk. Pri žiadosti o vrátenie platby na účet je potrebné uviesť IBAN. Elektronicky treba predložiť aj vstupenky určené na refundáciu. Požiadať o vrátenie peňazí na účet môžu zákazníci aj v prípade, že za ne platili v hotovosti. DJGT pripomína, že vstupné za zakúpené vstupenky vrátia do 28. decembra. Divadlo vyzýva ľudí, aby s ním pre obmedzenie mobility komunikovali predovšetkým elektronicky. Ak však budú chcieť ľudia vrátiť peniaze za zrušené predstavenie v hotovosti, pokladnica je otvorená do 17. decembra.



Všetky informácie môžu záujemcovia získať prostredníctvom webovej stránky www.djgt.sk. Zriaďovateľom DJGT je Banskobystrický samosprávny kraj.