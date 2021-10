Bratislavu v pohybe otvorí Staatstheater Mainz

Bratislava 4. októbra (TASR) – Medzinárodný festival súčasného tanca Bratislava v pohybe odštartuje v pondelok otvorením druhej časti výstavy fotografií Ctibora Bachratého – Okamihy tanca. Následne si návštevníci Slovenského národného divadla budú môcť pozrieť tanečné predstavenie Staatstheater Mainz s choreografiou Sharon Eyal „Soul Chain".



„Je o láske a túžbe, ale divák by nemal čakať romantiku. Pohyby tanečníkov sú v tomto predstavení zvieracie a čisté. Skupina šestnástich tanečníkov sa pohybuje rytmicky, jednotne a disciplinovane. Vo fascinujúco dokonalom pohybe si však divák uvedomí aj to, akí sme rozdielni," avizujú organizátori festivalu.



V poradí 25. ročník uvedie do 25. októbra v hlavnom programe diela umelcov z USA, Izraela, Francúzska, Talianska, Grécka, Nemecka i Slovenska. Predstaví tiež široký sprievodný program.



Prvý festivalový večer sa o umelecký zážitok z tanca postará nemecký súbor Staatstheater Mainz s choreografiou S. Eyal inšpirovanou silnými emóciami súvisiacimi s láskou - Soul Chain, ktorá v roku 2018 získala nemeckú divadelnú cenu Faust.



„Je veľmi expresívna a fyzicky pre tanečníkov veľmi náročná, cez zážitok z pohybu postupne vtiahne divákov, ako hovorí choreografka, zostanú vyčerpaní po toľkom prívale energie z javiska," uviedla pre TASR umelecká riaditeľka festivalu Miroslava Kovářová.



Do pozornosti dáva aj zoskupenie RootlessRoot, ktoré založila grécko-slovenská manželská dvojica Linda Kapetanea a Jozef Fruček. S dielom Stones & Bones pre štyri tanečníčky a „mramorovú večnosť poézie" sa predstavia v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava. „Na javisku budú tri reálne objekty - krásne mramorové sochy. Je to výtvarne nádherné dielo aj tanečne veľmi zaujímavé," priblížila Kovářová.



V A4 - priestore súčasnej kultúry uvedú dielo (Everywhen) Inbetween, ktorého koncept navrhlo slovensko-rumunské trio Soňa Ferienčíková. Na scéne A4 sa predstaví aj grécka tanečníčka a choreografka Anastasia Valsamaki so sólom Body Monologue. Rovnako si v tomto priestore zatancuje Joy Alpuerto Ritter z Nemecka, ktorá predvedie sólo Babae. Galéria mesta Bratislavy v Mirbachovom paláci bude miestom, na ktorom izraelská tanečníka a choreografka Roni Chadash predvedie na piatich vystúpeniach svoj duet Body #1. Festival uzavrie dielo americkej choreografky Kimberly Bartosik Through the Mirror of Their Eyes, ocenené cenou Bessie za vynikajúcu produkciu.



Sprievodný program ponúkne diskusii venovanú 25. výročiu festivalu Bratislava v pohybe. Študentom VŠMU sú určené dva tanečno-pohybové workshopy. Predstavenia festivalu môžu navštíviť iba kompletne zaočkovaní diváci.