VIDEO: Na Bratislavskom hrade zaparkovali legendárne talianske skútre

Na snímke vystavené exponáty počas výstavy skútrov značky Vespa v priestoroch Bratislavského hradu 12. marca 2025 v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 12. marca (TASR) - Na Bratislavskom hrade otvorili v stredu výstavu legendárnych skútrov Vespa. Pochádzajú zo zbierky Marca Fumagalliho, ktorý sa tiež zúčastnil na vernisáži spolu s kurátorom Rinom Drogom. Výstavu modelov z rôznych období, pochádzajúcich prevažne zo súkromnej zbierky, si môže verejnosť pozrieť do 11. mája.uviedol na otvorení výstavy dočasne poverený riaditeľ Slovenského národného múzea (SNM) Anton Bittner, ktorý Vespu označil za synonymum túžby, mladosti, radosti a spomínania.uviedol Rino Drogo, kurátor výstavy venovanej histórii a vývoju najobľúbenejšieho talianskeho skútra na svete, ktorý od svojho uvedenia na strojárskom veľtrhu v Turíne v marci 1946 získal množstvo ocenení. Jeho ikonické modely sú v hľadáčiku zberateľov dizajnu, galérií a múzeí.Na prvej slovenskej výstave legendárnej talianskej značky uvidia návštevníci viacero dobových skútrov, ale aj originály patentových návrhov či reklamných plagátov. Väčšina exponátov pochádza zo súkromného múzea Marca Fumagalliho v meste Seregno.Kolekcia 14 modelov mapuje, ako sa ikonický dopravný prostriedok vyvíjal a stával sa každodennou súčasťou života Talianov. Ako pre TASR uviedol Nicola D´Agostino z Talianskeho kultúrneho inštitútu v Bratislave, najväčším lákadlom výstavy je jeden z prvých exemplárov modelu 98 cc z roku 1946 či model Vespy, na ktorom v 50. rokoch jazdili vo filme Prázdniny v Ríme Audrey Hepburn a Gregory Peck.vysvetľuje D´Agostino k vozidlu so, z ktorého sa postupne stalo umelecké dielo.Niekoľko exponátov z obdobia po roku 2000 zapožičali na výstavu Vespa Klub Slovensko a Vespa Club Košice. Súčasťou ich sekcie je model Vespa Primavera Touring, ktorý sprevádzal svojho majiteľa na cestách po Európe až do Maroka.Výstavuinštalovanú na 3. poschodí Bratislavského hradu pripravili Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave v spolupráci so SNM - Historickým múzeom. V predstihu otvára 18. ročník Talianskeho festivalu na Slovensku Dolce Vitaj.