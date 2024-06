V Revúcej otvorili nové kultúrne centrum s interaktívnym múzeom

Revúca 24. júna (TASR) - Kultúrno-vzdelávacie centrum s interaktívnym múzeom Litterra v Revúcej je po niekoľkých rokoch príprav otvorené pre verejnosť. Po slávnostnom piatkovom (21. 6.) podujatí privítala nová kultúrna inštitúcia, ktorá sa zameriava na literatúru, vesmír či rozprávkové príbehy z regiónu Gemer, cez víkend prvých návštevníkov. TASR o tom informovala marketingová špecialistka Litterry Lenka Viczénová.



Slávnostné otvorenie Litterry sa v Revúcej uskutočnilo v piatok podvečer aj za účasti predstaviteľov miestnej a regionálnej samosprávy. Podujatie odštartovalo vypustením 21 balónov s logom inštitúcie. Ich počet symbolizoval mesiace, počas ktorých realizovali rekonštrukčné a prípravné práce v priestoroch niekdajšieho Prvého slovenského literárneho gymnázia. Celková investícia v rámci projektu predstavovala približne tri milióny eur.



"Táto budova dostala druhú šancu na život. Prvá bola pred približne 100 rokmi, keď tu bolo presunuté Prvé slovenské literárne gymnázium. Napriek tomu, že sme kvôli demografickým dôvodom museli pred viac ako šiestimi rokmi gymnázium zatvoriť, boli sme presvedčení, že je dôležité, aby príbeh Prvého slovenského literárneho gymnázia pokračoval," uviedol predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ondrej Lunter.



Litterru v sobotu (22. 6.) otvorili aj pre širokú verejnosť. Pripravený bol program venovaný slovu, písmu, hudbe, divadlu a vesmíru, témam, ktoré má nová kultúrna inštitúcia v Revúcej prezentovať. Prví návštevníci mohli absolvovať aj komentované prehliadky múzea, ktoré chce verejnosť zaujať aj modernými a interaktívnymi prvkami.



"Cieľom expozícií je vtiahnuť návštevníka do procesu uchovávania príbehov v priebehu dejín, zároveň je návštevník zapojený do objavovania nových foriem príbehov, ktoré prinášajú technológie a posúvajú povedomie o ľudových rozprávkach získané spoza školských lavíc. Litterra vyzdvihuje región a zameriava sa na rozprávky z regiónu, na Tisovské a Revúcke kódexy a na Dobšinského rozprávky. Návštevníci majú možnosť vidieť, počuť, ohmatať rôzne umelecké diela, ktoré tvoria významnú časť expozície," priblížila Viczénová.



Dôležitou súčasťou Litterry je aj revúcky rodák a spisovateľ Gustáv Reuss a jeho dielo Hviezdoveda z roku 1856, v ktorom opisuje cestu balónom na mesiac. Reussovi patrí celé podkrovie bývalého gymnázia, v ďalších priestoroch nájdu návštevníci pavilóny venované slovu, písmu, obrazu či vesmíru.



"Celá budova je koncipovaná tak, ako kedysi vznikali rozprávky. Šírili sa ľudovou ústnou slovesnosťou, aby nedošlo k ich fabulizáciám, začali sa zapisovať, postupne sa ku textu tvorili obrázky, a tie časom získavali na veľkej výpovednej hodnote, kým nevznikol komiks. Keď už autori vyčerpali témy zo svojho okolia, zamerali sa na nadprirodzeno, na vesmír," uviedla Viczénová s tým, že múzeum bude pre verejnosť otvorené každý deň s výnimkou pondelka od 9.00 do 18.00 h.