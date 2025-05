Kultúrne centrum ARTA otvorilo brány svojich ateliérov verejnosti

Piešťany 31. mája (TASR) - Kultúrno-kreatívne centrum ARTA v Piešťanoch v sobotu otvorilo brány svojich ateliérov verejnosti. Ide o najväčšie podujatie roka v centre, koná sa v rámci Otvorenia letnej kúpeľnej sezóny mesta Piešťany. Verejnosť môže vidieť ateliéry, výstavy, inštalácie, divadlo pre deti, workshopy a mnohé iné. Pre TASR to uviedla Dominika Rusnáková z centra.



Názov tohtoročného dňa otvorených ateliérov znie Planéta ARTA. „Je to jediný deň v roku, kedy otvárame všetky dvere továrne a ľudia tak môžu spoznať činnosť nielen centra, ale aj všetkých tvorcov, ktorí pôsobia v továrni, a všetkých, ktorí na tomto projekte pracujú,“ uviedla. Celý deň sa podľa nej bude niesť v znamení „dobrého jedla a hudby v átriu“.



Návštevníci pri vstupe dostanú mapku, ktorá im pomôže orientovať sa v objekte a zároveň nájsť cieľovú stanicu. ARTA upozorňuje, že v prípade „nepriaznivých podmienok v exteriérovej atmosfére môže program mierne zmeniť svoju obežnú dráhu. Je potrebné sledovať vysielanie z riadiaceho centra.“



Verejnosť má počas soboty možnosť pozrieť si aj výstavu Ráchel Jutky alebo hubovú farmu či zúčastniť sa hry pre deti s názvom Misia ARTA - kultúrna odysea, pri vstupe návštevníci dostanú herný denník. Uskutoční sa tiež Ateliér voľnej tvorby, knižný klub sa bude venovať slovenskému a českému komiksu a k dispozícii bude aj fotokomora a workshop v tmavej fotokomore. Na svoje si prídu aj milovníci Pokémonov. Priaznivcov sci-fi filmov zase čaká o 17.15 h prednáška Petra Konečného Návrat do budúcnosti.