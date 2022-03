Kultúrne centrum chce mesto Veľký Šariš stavať svojpomocne

Veľký Šariš 26. marca (TASR) – Mesto Veľký Šariš chce svojpomocne stavať kultúrne centrum za približne pol milióna eur. Podľa primátora Viliama Kalla priestor, ktorý by zastrešoval viaceré aktivity, v meste chýba. Kultúrne podujatia v súčasnosti organizujú v zasadačke mestského úradu alebo v kine, ktorého stav už nevyhovuje súčasným požiadavkám.



"Čo už dlhé roky absentuje v našom meste, je kultúrne centrum, ktoré by zastrešovalo viaceré aktivity. To znamená, aby malo väčšiu sálu, v ktorej sa môže prezentovať základná umelecká škola a realizovať na dôstojnej úrovni rôzne spoločenské aktivity. Dva roky sme pripravovali projektovú dokumentáciu, ktorá sa pretavila do projektu. Poslanci schválili finančné krytie realizácie. So stavbou sa začne v jeseni tohto roka s tým, že to budeme robiť svojpomocne, aby sme trocha zminimalizovali náklady,“ uviedol pre TASR Kall.



Stavba by pri svojpomocnej práci mala podľa neho stáť približne 500.000 eur a výstavba potrvá jeden a pol roka. Ako povedal, z technického hľadiska pôjde o rekonštrukciu a prístavbu súčasnej budovy kina. Okrem iného tam pribudne výdajňa stravy, ako i foyer, v ktorom by mohla vzniknúť kaviareň. Kapacita sály by mala byť na sedenie pre 100 ľudí.



Kultúrne centrum bude slúžiť i pre potreby mesta, ako je napríklad slávnostné prijatie alebo oceňovanie. „Môžu tam byť organizované aj vystúpenia, na ktorých sa môžu prezentovať lokálni umelci. V poslednej dobe cítime, že priestorov je v meste veľmi málo. Narastá počet obyvateľov, každý rok je to približne do 120 ľudí," dodal Kall.