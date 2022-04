Kultúrne centrum Malý Berlín v Trnave otvára Ukrajinský klub

Trnava 1. apríla (TASR) – V priestoroch Kultúrneho centra (KC) Malý Berlín v Trnave dostal priestor Ukrajinský klub. KC ho vytvára najmä pre mladých Ukrajincov, ale i všetkých, ktorí majú radi kultúru a umenie. Výzva podľa riaditeľa Michala Klembaru mala pozitívnu odozvu, na prvé stretnutie v nedeľu (3. 4.) sa chystajú prísť Ukrajinci, ubytovaní v Trnave a okolí.



Neformálne stretnutia pre ľudí z Ukrajiny by sa mali podľa predstavy KC konať vždy v prvú nedeľu v mesiaci. Úvodné stretnutie bude mať, ako informoval TASR Klembara, dve časti. „Najskôr odpovieme na otázky týkajúce sa bežného života na Slovensku a prípadne im pomôžeme spojiť sa s potrebnými úradmi a organizáciami. Chceli by sme najmä, aby sa ľudia, ktorí utiekli pred vojnou, medzi sebou stretli a spoznali, sú z rôznych častí Ukrajiny,“ povedal. Potom ich chcú previesť centrom Trnavy, aby sa zoznámili s mestom, ktoré má byť na určitý čas súčasťou ich životov.



O náplni ďalších stretnutí klubu má Klembara predstavu, že ju budú určovať práve aj Ukrajinci. „Čo ich bude zaujímať, v čom budú potrebovať pomoc,“ doplnil. KC chce pre nich zadovážiť aj literatúru v ukrajinskom jazyku. „Knihy ideme nakupovať priamo od ukrajinských vydavateľov, je to možné, poštou prišla už prvá zásielka,“ uviedol Klembara. Rozmýšľajú aj o kútiku pre deti a o adaptácii aj ďalších kultúrnych podujatí, ktoré Malý Berlín pripravuje pre ukrajinských divákov. „Napríklad titulkami k filmom či tlmočením,“ doplnil riaditeľ KC. Výhodou podľa neho je, že členkou tímu Malého Berlína je už dlhšie jedna Ukrajinka.