Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 9. november 2026Meniny má Teodor
< sekcia Regióny

Kultúrne centrum v B. Štiavnici obnovia za viac ako päť miliónov eur

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Na obnovu Kultúrneho centra získalo mesto NFP vo výške takmer 4,612 milióna eur.

Autor TASR
Banská Štiavnica 9. novembra (TASR) - Kultúrne centrum v Banskej Štiavnici čaká komplexná rekonštrukcia v hodnote viac ako päť miliónov eur. Obnova kultúrneho stánku, na ktorú mesto získalo nenávratný finančný príspevok (NFP), má priniesť modernejší, úspornejší a dostupnejší priestor pre kultúru, umenie a komunitný život. Prednostka banskoštiavnického mestského úradu Henrieta Godová priblížila, že aktuálne prebieha kontrola verejného obstarávania a s prácami by sa malo začať v decembri tohto roka.

V rámci rekonštrukcie objektu zmodernizujú vykurovanie a vymenia okná. Plánovaná je aj údržba strechy a zateplenie podkrovných priestorov. Vybudujú bezbariérový prístup do sály a inštalujú elektrickú požiarnu signalizáciu. Vďaka týmto opatreniam predpokladajú úsporu energie až 30 percent. Prednostka dodala, že cieľom projektu je nielen obnova budovy, ale predovšetkým vytvorenie atraktívneho priestoru, ktorý bude počas celého roka slúžiť na kultúrne, spoločenské, vzdelávacie a komunitné podujatia.

Godová priblížila, že počas prác objekt využívať nebudú. „Stavebné práce to neumožnia, takže kultúrne podujatia sa tam budú konať až po ukončení prác a odovzdaní budovy,“ poznamenala s tým, že pracovníci, ktorí v budove sídlia, budú presťahovaní do priestorov Belházyovského domu. „Kultúrne podujatia takého rozsahu, ako boli v Kultúrnom cente, sa zatiaľ konať nebudú, alebo sa v priebehu času prispôsobíme situácii a priestorom, ktoré budú k dispozícii,“ dodala prednostka.

Na obnovu Kultúrneho centra získalo mesto NFP vo výške takmer 4,612 milióna eur. Projekt bude spolufinancovať vo výške približne 401.000 eur aj z vlastných zdrojov. Dodávateľom stavebnej časti bude podľa zmluvy zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv bratislavská spoločnosť Swietelsky-Slovakia a dodanie a montáž novej javiskovej techniky zrealizuje spoločnosť City Light Slovakia z Humenného.
.

Neprehliadnite

Vo veku 86 rokov zomrel známy spisovateľ a scenárista Peter Jaroš

Bratislavské standing ovation pre Mariku Gombitovú

Otázka vzťahu k Slovensku rozdelila respondentov na polovicu

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Nedostatok zrážok zostáva vážnym problémom