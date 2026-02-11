< sekcia Regióny
Kultúrne inštitúcie Prešovskom kraji plánujú v tomto roku premiéry
Šesť divadelných premiér uvedie tento rok Divadlo Alexandra Duchnoviča v Prešove, päť divadelných premiér plánuje v tomto roku uviesť Divadlo Jonáša Záborského v Prešove.
Autor TASR
Prešov 11. februára (TASR) - Viac ako 1,2 milióna návštevníkov zaznamenali v minulom roku múzeá, galérie, divadlá, knižnice a hvezdárne v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Obľube sa tešili domáce i zahraničné výstavy, ale aj tematické, tradičné či výnimočné podujatia. V tomto roku pripravujú rôzne výstavy, expozície, festivaly, oslavy výročí, ale aj pokračovanie rozsiahlych rekonštrukcií. V novej sezóne sa očakáva aj znovuotvorenie zrekonštruovaných priestorov Múzea moderného umenia A. Warhola v Medzilaborciach. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.
Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni tento rok oslávi svoje 70. výročie. Okrem toho si pripomenie 20 rokov hradných muzikálov a pre návštevníkov prichystá aj novú expozíciu pod názvom Život vojaka v kasárňach hradu Ľubovňa.
Vo výstavnej sieni Múzea v Kežmarku predstaví svoju tvorbu známa šperkárka a dizajnérka Petra Toth pod názvom Petra Toth - Vyšperkovaná cesta Slovenskom.
Podtatranské múzeum v Poprade oslávi tento rok 150. výročie založenia múzea. Šarišské múzeum v Bardejove sa pripravuje na 40. výročie svojej prírodovednej expozície a na ukončenie rekonštrukcie skanzenu v Bardejovských Kúpeľoch. Tatranská galéria v Poprade chystá medzinárodnú výstavu svetoznámeho architekta Oscara Niemeyera.
„Významné výročie oslávi tento rok aj Krajská galéria v Prešove, a to veľkolepo - výstavou pod názvom 70 rokov/70 príbehov. Pôjde o 70 vybraných diel a príbehov rôznych autorov, kurátorov, zbierok, výstav i kľúčových momentov zo 70-ročnej existencie galérie,“ uviedla Jeleňová.
Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove už tradične pripravuje stredoeurópsky literárny festival Mesiac autorského čítania, kde tohtoročnými hosťami budú spisovatelia z Grónska. Okrem toho má v pláne aj literárny festival pre deti Zvedavé čítanie i festival pre tínedžerov a širokú verejnosť Prešov číta rád.
Podtatranská knižnica v Poprade stavila na literárny festival, ktorý nesie odkaz regionálneho básnika Pavla Hudáka. Knižnica Jána Henkela v Levoči pozýva na seminár o stredovekej knižnici J. Henkela. Podduklianska knižnica vo Svidníku chystá napríklad hudobný koncert, kde prepojí hudbu s literatúrou.
Ľubovnianska knižnica v Starej Ľubovni zas pozýva do svojej literárnej obývačky, kde sa znovu stretne s tvorcami súčasnej slovenskej literatúry. Medzi top podujatia Okresnej knižnice Dávida Gutgesela v Bardejove bude patriť siedmy ročník literárno-spoločenského podujatia Môj jazyk, moje korene za účasti osobností rusínskej kultúry.
Významnou udalosťou roka 2026 bude otvorenie zrekonštruovanej budovy pre Hornozemplínsku knižnicu a Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou. Vihorlatská knižnica v Humennom sa pripravuje na 45. ročník regionálnej súťaže neprofesionálnych literárnych tvorcov Literárne talenty.
