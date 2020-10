Kultúrne inštitúcie v Banskobystrickom kraji zostávajú zatvorené

Banská Bystrica 25. októbra (TASR) – Od tohto víkendu minimálne do konca októbra zostávajú kultúrne inštitúcie, ako divadlá, knižnice, hvezdáreň, múzeá, galérie či osvetové strediská, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), pre verejnosť zatvorené. Informoval o tom BBSK na sociálnej sieti. Urobil tak v súvislosti so zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou a aktuálnymi vládnymi opatreniami.



"Toto opatrenie sa týka verejnosti, nie zamestnancov. Tí môžu naďalej chodiť do práce a zamerať sa napríklad na odborné činnosti, prípravu projektov či plánov. Po dohode budú môcť čerpať individuálne dovolenky alebo náhradné voľno," konštatoval vedúci oddelenia kultúry Úradu BBSK Peter Černek, ktorý verí, že súčasnú situáciu zvládnu a návštevníkov už čoskoro privítajú v kultúrnych stánkoch v kraji.