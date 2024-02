Kultúrne inštitúcie v Trnavskom kraji vyzvali rezort kultúry na dialóg

Trnava 6. februára (TASR) - Kultúrne inštitúcie zriaďované Trnavským samosprávnym krajom (TTSK) vydali spoločné vyhlásenie k súčasnej situácii na Ministerstve kultúry (MK) SR. Uvádzajú, že so znepokojením sledujú aktuálne dianie v spoločnosti, ktoré sa bezprostredne dotýka nielen podhubia kultúry, ale i kultúrnych inštitúcií. Rezort reaguje, že cieľom je v nich vytvoriť pružnejší model manažérskych zmien.



Vyhlásenie signovali zástupcovia Galérie Jána Koniarka, Knižnice Juraja Fándlyho, Divadla Jána Palárika a Západoslovenského múzea v Trnave, Trnavského osvetového strediska, ďalej Balneologického múzea Imricha Wintera v Piešťanoch a Záhorskej galérie Jána Mudrocha a Záhorskej knižnice v Senici. Poukázali, že vláda sa v programovom vyhlásení zaviazala, že bude venovať pozornosť rozvoju miestnej a regionálnej kultúry a aktivitám, ktoré zabezpečia kultúrne potreby národnostných menšín a ďalších skupín obyvateľstva. Pričom pri príprave a uskutočnení systémových zmien a opatrení bude pokračovať v dialógu s kultúrnou verejnosťou, zástupcami samosprávy, relevantnými subjektmi verejného a súkromného sektora.



Z toho, čo je zjavné vo verejnom priestore, sa však, ako uvádzajú, zdá, že avizované a pripravované legislatívne zmeny sa dejú bez dialógu a konzultácií. Ako príklad uviedli zmeny v zákone o múzeách a galériách. "Absencia dialógu vedie k zbytočnému nedorozumeniu a spolitizovaniu aj tých oblastí kultúry, ktoré by mali zostať slobodnými, bez ideologického či politického vplyvu," konštatujú.



Podpísaní vyzývajú zainteresovaných, aby rozhodnutia a legislatívne zmeny riešili nie mocensky, ale dialógom a hľadaním najlepších riešení s tými, ktorí v kultúre roky tvorivo pracujú. "Žiadame, aby sa súčasná situácia riešila kultúrne, diskusiou a dialógom s tými, ktorých sa pripravované zmeny a opatrenia dotýkajú. Obraciame sa preto na ministerstvo kultúry, aby takéto stretnutie čo najskôr pripravilo," píše sa vo vyhlásení.



Riaditeľka komunikačného odboru ministerstva Petra Bačinská v reakcii uviedla, že v zmysle poslaneckého návrhu zákona o múzeách a galériách, ktorý MK odkonzultovalo, nebude po novom výkon manažérov limitovaný časovým obmedzením.



"V praxi to bude znamenať, že ak je niekto dobrým manažérom, nie je dôvod, aby dĺžka jeho funkcie bola limitovaná časovým obmedzením," uviedla. A naopak, ak svoju funkciu nezvláda, nie je dôvod, aby v nej zotrvával päť rokov. Bačinská reagovala aj na navrhované vypustenie povinnosti vypočutia verejných kandidátov, cieľom je odbremeniť samosprávy a najmä menšie obce od administratívnej záťaže.



"Nič však, samozrejme, nebráni tomu, aby sa verejné vypočutie uskutočnilo aj bez toho, aby to nariaďoval zákon. Z tohto dôvodu absolútne odmietame, že by išlo o mocenské rozhodnutie, keďže, práve naopak, ide o ústretový krok voči kultúrnym inštitúciám tak, aby im uľahčil a zjednodušil fungovanie. Zároveň im nič nebráni, aby boli transparentní aj nad rámec zákona," doplnila.