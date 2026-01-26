< sekcia Regióny
Kultúrne inštitúcie Žilinského kraja navštívilo vyše 1,5 mil. ľudí
Z toho 671. 796 platiacich.
Autor TASR
Žilina 26. januára (TASR) - Kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) navštívilo v roku 2025 spolu 1.561.984 návštevníkov, z toho 671.796 platiacich. TASR o tom v pondelok informovala hovorkyňa ŽSK Eva Lacová.
V porovnaní s rokom 2024 zaznamenal Žilinský samosprávny kraj mierny pokles celkovej návštevnosti o 1,29 percenta. „Ten súvisel predovšetkým s uzatvorením hradu Likava z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie, ktorého návštevnosť v minulosti predstavovala približne 10.000 návštevníkov ročne, ako aj s dočasným uzatvorením sídelnej budovy Liptovského múzea, čo znamenalo výpadok ďalších približne 6000 návštevníkov,“ zdôvodnila Lacová.
Napriek poklesu počtu návštevníkov dosiahol ŽSK v roku 2025 rekordné tržby zo vstupného, pričom príjmy medziročne vzrástli o 2,5 percenta. Lídrom v počte platiacich návštevníkov sa aj v minulom roku stal Oravský hrad. Celkovo ho navštívilo takmer 210.000 ľudí, pričom viac ako 183.000 z nich bolo platiacich návštevníkov.
Verejnosť zároveň čoraz viac objavuje aj menej známe klenoty kultúrneho dedičstva, najmä na Liptove. „Národopisné múzeum v Liptovskom Hrádku zaznamenalo medziročný nárast návštevnosti až o 88 percent a Banícky dom vo Vyšnej Boci o 70 percent,“ priblížila Lacová.
Predsedníčka ŽSK Erika Jurinová hodnotí rok 2025 z pohľadu návštevnosti kultúrnych zariadení pozitívne. „Dosiahli sme historicky najvyššie tržby zo vstupného a potvrdzuje sa, že investície do obnovy pamiatok, ako je hrad Likava, majú zmysel, pretože zvyšujú atraktivitu nášho kraja pre návštevníkov i našich obyvateľov. Teší nás aj rastúci záujem o menej známe lokality a úspech rodinného vstupného, vďaka ktorému je kultúra v Žilinskom kraji dostupná pre všetky generácie,“ poznamenala Jurinová.
